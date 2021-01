Algo tendrá el Sevilla si hasta Muriel lo recomienda

Es algo habitual a la hora de cerrarse un fichaje que el futbolista en cuestión, antes de decidirse y dar el 'sí, quiero' a su nuevo equipo pregunte a sus conocidos qué tal es la entidad y la ciudad. Unas experiencias que, en muchas ocasiones, ayudan a cerrar un acuerdo definitivo y que en otras se antojan primordiales para acabar de romper lo que no estaba bien encaminado.

El Papu Gómez, flamante nuevo fichaje del Sevilla FC, no iba a ser menos a la hora de enrolarse en las filas blanquirrojas hasta 2024. El argentino, ex ya del Atalanta, lo tenía fácil de por sí. Y es que el Sevilla FC, como él mismo declaró años atrás, siempre ha sido un equipo que le ha llamado la atención como futbolista. No existe una razón clara para ello, aseguran desde su entorno más íntimo: quizá porque jugó en él el astro argentino Diego Armando Maradona o porque también defendió su escudo otro compatriota suyo como el Cholo Simeone, al que tuvo como entrenador en San Lorenzo y quien le marcó mucho en su carrera deportiva. Lo cierto, es que siempre que pensó en poder en dar el salto a LaLiga española, lo hizo vestido como sevillista, tal y como ha acabado ocurriendo.

Y para ello, lógicamente, pidió referencias entre sus amigos.

No le faltaron opciones, y todas fueron positivas. Algo nada extraño, por otro lado, en lo que se refiere al club de Nervión. Y es que algo tendrá el Sánchez-Pizjuán y el Sevilla FC cuando pocos, prácticamente ninguno, hablan mal de su paso por Nervión, tal y como ha podido comprobar el Papu en primera persona.

Desde Mercado, con el que jugó el sub 20 nacional, hasta el hoy sevillista Lucas Ocampos, con el que ha coincidido en la selección argentina y con el que ahora también lo hará en el vestuario sevillista. Franco Vázquez, el 'Tucu' Correa€ Muchos.

Pero, quizá, el más llamativo es el testimonio de un Luis Muriel al que no le fueron precisamente bien las cosas en el Sánchez-Pizjuán, llegando de la mano de Óscar Arias como el fichaje más caro de la historia del Sevilla FC en ese momento. Una losa que le pesó demasiado y que despertó rápidamente las críticas del sevillismo, movido por su impericia con el gol. 13 tantos y siete asistencias en 65 partidos fueron finalmente su rendimiento como nervionense a lo largo de una temporada y media en las que no eludió, tampoco, las dudas sobre su peso, después de que se viralizara alguna fotografía suya cargado de bollería industrial.

Un caldo de cultivo propicio para que el Sevilla FC le acabara dando salida en préstamo a la Fiorentina, fichando posteriormente por un Atalanta en el que ha coincidido con el Papu y con el que en 64 partidos (uno menos que en el Sevilla FC) acumula 33 goles y cuatro asistencias.

Pese a ello, Muriel no le guarda rencor al Sevilla FC ni a su paso por la capital hispalense, como bien ha podido conocer de primera mano el Papu Gómez. Muchas han sido las bondades relatadas por el cafetero sobre la entidad y la ciudad de Sevilla, dando referencias a su amigo de que no se equivocaría de fichar por el Sevilla FC pese a su mala experiencia. El testimonio, lógicamente, fue recibido con agrado por el ya sevillista Papu Gómez. Algo tendrá el Sevilla FC si hasta Muriel lo recomienda.