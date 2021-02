Una fotografía, dos detalles de un Sevilla FC campeón

Una fotografía y dos detalles. De equipo campeón, de club que pelea hasta el más mínimo gesto por crecer. O, mejor dicho, por seguir creciendo. Y es que eso es lo que no ha parado de hacer el Sevilla FC desde que hace ya casi dos décadas ganara su primera Europa League. Ahora cuenta seis en sus vitrinas entre otros títulos y sueña con un futuro no muy lejano en el que poder luchar por hacer lo mismo en LaLiga y, por qué no, en la Champions.

Para ello, lógicamente, hay que asentarse primero en la máxima competición del Viejo Continente. Así nos los cuenta Monchi durante su entrevista con ESTADIO Deportivo: "Yo creo que un equipo que aspira a consolidarse en la élite no puede seleccionar momentos. Hay que vivir cada momento al máximo".

Cada momento, cada detalle. Desde la expulsión de un contrario que te deja en superioridad numérica y, por tanto, con más posibilidades de conseguir una nueva victoria. Algo que en esa fotografía bien demuestra Joan Jordán. Uno que, como quien dice, llegó a Nervión antes de ayer y que hoy ya parece haberse criado en Eduardo Dato desde pequeño.

Aleix Vidal, quien prácticamente era un descarte a comienzos de temporada, ocupa hoy el vacío temporal dejado por Navas sin que apenas se eche de menos al palaciego. Un futbolista con experiencia que no duda en llevarse los manos a la espalda y ponerse cara a cara con el técnico rival, en plena gresca con el suyo. Gestos, detalles de una fotografía que en Getafe se empeñan en mirar desde la polémica, desde la controversia y que aquí, en el Sánchez-Pizjuán, retrata a un equipo que quiere ser campeón y que, como bien dice Monchi, tiene su "ilusión" puesta en la Copa... Pero también en LaLiga y en la Champions. Una fotografía, dos detalles.