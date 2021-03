Guarde este artículo, pues en unas semanas sólo habrá que quitarle las comillas simples a 'renovado' y añadirle la oficialidad. Quedaría algo así: 'Oficial: Navas, renovado'. Una noticia que no es noticia en Nervión, por mucho que Jesús Navas acabe contrato a final de temporada y aún no se haya ampliado su vinculación.

Así lo explicaba Monchi, director deportivo del Sevilla FC, días atrás durante su entrevista con ESTADIO Deportivo: "Espero que Jesús sea santo y seña del Sevilla en los próximos años, en muchos años, como futbolista y... Yo ahora mismo estoy en el Estadio Jesús Navas y eso lo dice todo. Jesús tiene que ser un referente, va a serlo durante mucho tiempo aún como futbolista y después como ejemplo para todos. Debe estar en el Sevilla el tiempo que él crea oportuno". Es decir, el Sevilla FC quiere que Jesús Navas continúe y Jesús Navas quiere seguir corriendo la banda del Sánchez-Pizjuán como sevillista.

Ya ha habido contactos al respecto, como avanzó días atrás ABC. Pero lo cierto es que se ha tratado de conversaciones informales. O lo que es lo mismo, el típico cruce de mensajes con el que calmar las posibles prisas que pudieran aparecer a estas alturas de la temporada.

Tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo con fuentes solventes de la operación, la realidad es que aún no se ha comenzado a negociar ni el más mínimo detalle. Ni siquiera se han sentado las partes para tratar el tema al respecto. Ambos saben de la predisposición del otro para continuar unidos y ahora llegará el momento de comenzar a darle forma a un acuerdo futuro que resultará sencillo pero que tendrá bastantes aristas.

Por ahora no hay fecha fijada para verse. Con el Sevilla FC jugándose su presencia en la final de Copa y estando obligado a remontar en Dortmund la derrota de la ida en los octavos de final de la Champions, todos entienden que ahora mismo no es el momento; habrá que esperar varias semanas. La intención, pese a ello, tampoco es llegar a finales de mayo con la incertidumbre. Por otro lado, además, Jesús Navas tampoco se encuentra en su mejor momento, por lo que no es una fecha propicia para intentar apretar demasiado en una negociación.

Lo lógico es que todo se acabe cerrando en abril, llegando el momento de definir la duración del nuevo contrato. Al palaciego le gustaría renovar por dos temporadas más, incluso dos más una tercera opcional; una duración que en Nervión no acabarían de ver del todo claro, pudiendo supeditarlo todo a un número de partidos jugados por temporadas. Toca negociar.

El momento de forma actual de Navas no es el que tiene acostumbrado a todos en el Sánchez-Pizjuán desde hace años, con unos problemas físicos que le están impidiendo rendir al cien por cien semana tras semana. Pese a ello, todos confían a que se trata de algo puntual y que, aunque la edad comienza a pasarle factura, aún tiene mecha para rato a un gran nivel.

Por otro lado, está su más que probable presencia en la Eurocopa de este verano, lo que potenciaría su cotización a la hora del futuro contrato. Es decir, un juego de tiempos que favorece más a unos o a otros en la típica negociación de contrato de cualquier futbolista. Y es que aunque ambas partes estén seguros de seguir unidos, eso no quiere decir tampoco que cada uno no mire por sus intereses particulares. Especialmente los económicos, en un momento en el que el mundo del fútbol vive una situación muy complicada por la crisis económica que ha generado el covid.

Para que todo el mundo lo entienda: Jesús Navas renovará con el Sevilla FC. Será pronto, muy pronto. Pero aún resta tela por cortar al respecto. Su agencia de representación, además, acostumbra a apretar en las negociaciones y Monchi, por otro lado, tampoco está dispuesto a regalar nada a pesar de que sabe que el palaciego se lo ha ganado ya todo. Por ello, cuadro cuelgue las botas se le abrirán las puertas de los despachos, de la planta noble del Sánchez-Pizjuán. Ya lo dejó claro Monchi: "Ojalá se pudiera clonar a Jesús Navas y que hubiera muchos Jesús Navas".