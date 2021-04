Mandi: entre el farol y el ofertón.

Meses. Desde antes de la pandemia lleva ESTADIO Deportivo informando sobre la renovación de Mandi por el Betis, la cual sigue sin acabar de concretarse. Una negociación retransmitida prácticamente en directo y que ahora, en este mes de abril, tiene que finalizarse. Para bien o para mal, pero darse por concluida.

La fecha fijada por las partes era clara: esta semana. Pero el central del Betis se ha acabado desmarcando solicitando un poco más de tiempo para decidirse. Lógico, en parte, pues no es una decisión baladí. En el Benito Villamarín, en cambio, comienzan a desconfiar con más fuerza sobre un central que semanas atrás parecía estar más cerca de seguir defendiendo la elástica verdiblanca por tres o cuatro temporadas más, pero que en las últimas horas habría dado un pasito para atrás.

Cuatro ofertas, como bien ha informado este diario, tiene Mandi actualmente sobre la mesa entre las que decidirse. Una de ellas, del Betis. Inamovible ya, y en torno al millón y medio de euros por curso (variables incluidas), con opción de ir alcanzando progresivamente los dos kilos como consecuencia del plan de ajusta instaurado por la entidad verdiblanca por el covid. Una alternativa de peso, como el propio Mandi y su entorno reconocen en los círculos privados, pero también maneja otras: Inter, Lyon, varios clubes árabes, el Valencia, la Bundesliga... ¿Humo?

Y es que esa es la opinión de muchas fuentes solventes que, aunque no de manera directa en la operación, sí lo están de forma indirecta o son conocedores del mercado. En el mismo Betis, de hecho, hay corrientes que se decantan por dicha vía. Y en el fondo no les falta razón.

Mandi no ha firmado con ningún club. Tampoco ha dado su palabra todavía a ninguno. Una verdad tan grande como que el central sigue escuchando intereses de ultimísima hora por si acabara sonando la flauta. De ahí que tampoco haya renovado con el Betis, o que ni siquiera le haya dicho que no lo hará. La oferta del Inter está ahí. Y a día de hoy, o más bien de ayer domingo, a ultimísima hora -este tipo de cosas, en el fútbol, cambia de un minuto a otro-, sigue sin ser suficiente. Siguen hablando, pero los italianos no han alcanzado por ahora las cantidades que se han llegado a filtrar. Más quisiera el argelino, pues ya habría resulto su incertidumbre.

En Italia le ofrecen la Champions y jugar, posiblemente, en el campeón de la Serie A del Calcio. Pero nadie le asegura el protagonismo que le reservan en el eje de la zaga verdiblanca. En un Betis liderado por Pellegrini, quien le da galones, y posiblemente en Europa League. Es para pensárselo, cuando lo económico no decanta la balanza.

Y ahí está Mandi: entre el farol y el ofertón. O más bien apurando a que llegue. Ese que no acaba de esbozar y que pretende acabar de darle forma solicitando un poco más de tiempo. Mientras, habla en el campo, donde nadie duda de su compromiso. Y de camino, sigue poniéndose en el escaparate, por si ese esperado ofertón acaba de tomar cuerpo.