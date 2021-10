Negocio y comisiones; las acciones que Castro compró para vender a 777 Partners

La Junta General de Accionistas del Sevilla FC está al caer y el grado de beligerancia entre el presidente José Castro y su principal opositor, el expresidente José María del Nido, va en aumento. El 26 de octubre, en el Fibes, las dos grandes facciones del accionariado del sevillismo se juegan su futuro en el consejo de administración y ninguno está dispuesto a dejar pasar la oportunidad de darle una estocada a su rival.

ESTADIO Deportivo ya avanzó días atrás cuáles eran las estrategias de uno y otro, sintiéndose tanto Del Nido como Castro vencedores de una votación que, de salir adelante lo solicitado en junta extraordinario por 777 Partners (los americanos), traería consigo un nuevo consejo de administración reducido en ocho consejeros.

El fondo inversor, como es sabido por todos los sevillistas, llega a la junta en clara alianza con Del Nido.​ Demonizados por la actual cúpula directiva entre el sevillismo de base, tanto el letrado hispalense como el empresario utrerano intentan alejarse (aparentemente) de ellos. Castro, siempre que tiene ocasión, asegura falsamente que no los conoce y que no tiene nada que ver con ellos, aunque los documentos demuestren lo contrario. Del Nido, por su parte, avanza que lo tiene todo controlado para facilitar su salida cuando él sea presidente o, al menos, tome el control de las riendas del Sevilla FC. Y es que está por ver si, dado el caso, el expresidente podría colocarse en primera línea de batalla debido a sus cuestiones jurídicas.

"Hay unas ansias de poder desbocadas del que fuera presidente. No tenemos nada que ver con los americanos, de hecho hemos ayudado a que salgan del consejo de administración", ha vuelto a decir José Castro, en Radio Sevilla. Unas declaraciones en las que también ha atacado abiertamente a Del Nido. Ya nadie se tapa: "Nos guste o no, hay un expresidente que, aunque salió porque fue a prisión, siempre ha querido apoderarse del club de alguna forma. Los americanos, ante una compra desaforada de acciones de Del Nido, permitimos una compra de acciones de hasta el 7% para que hubiera estabilidad. Este grupo nos presiona con querer comprar las acciones del club, y ellos nos dijeron que si no se vendían se unirían a José María del Nido. Tienen un pacto con Del Nido, ahora se han unido ambos contra la gestión actual del club".

Unas declaraciones en las que el presidente del Sevilla FC acusa a Del Nido de incumplir en su día lo pactado, comprando las acciones de Martín Baena sin ponerlas a disposición del resto de accionistas, y en las que insta a todos los pequeños accionistas a sindicar sus acciones con su grupo, evitando vender a Del Nido.

Del Nido, por su parte, ha emulado ahora a Castro y, al igual que hiciera el utrerano con la junta del pasado año, ha solicitado medidas cautelares para la próxima. No se fía de que no le dejen votar, por lo que pide la intervención de un juez.

Mientras que uno ha tomado el camino de la justicia, el otro se aferra a recordar las artimañas del otro en el pasado. Y de tretas está plagada la lucha accionarial sevillista a lo largo de todo este tiempo. Como muestra, un botón: el sinfín de documentos, cheques y contratos de compra y venta que han llegado a la redacción de ESTADIO Deportivo.

Una documentación que pone de relieve la maquinaria llevada a cabo en 2018 por parte del presidente del Sevilla FC -junto a sus socios de gobierno- para meter a 777 Partners en el club. No es nada nuevo, pues tanto la prensa como el accionariado de base llevan años denunciándolo, pero los documentos hablan por si solos. Un sinfín de contratos de compra-venta y cheques a nombre del presidente José Castro, su esposa e hijos. Casi a diario durante los meses de octubre y noviembre, previos a la junta de diciembre, por cantidades que iban desde varios miles de euros hasta otra de mayor nivel, por encima de los 40.000 euros, como bien puede observarse en la muestra de imágenes que acompaña a esta noticia. Hay más, muchos más.

El negocio, muy rentable, también guardaba unas suculentas comisiones para el presidente del Sevilla FC, quien compraba las acciones a los sevillistas a unos precios que oscilaban entre los 700 y mil euros, en función del paquete, y que instaneamente las vendía a Andrés Blázquez, como apoderado de Sevillistas Unidos 2020 (777 Partners) a un precio fijo de 1.500 euros la acción, tal y como demuestran los documentos. De esa venta, además, se guardaba una comisión de unos cien euros por acción. Lo dicho, negocio redondo. Todo eso, lógicamente, violando los acuerdos de sindicación que tenía subscritos con sus socios de gobierno en Sevillistas de Nervión y otros accionistas como Galán, Jurado, Carrión o los Ayala, con los que tenía obligación de ofrecer la misma oferta según lo acordado en su día. Es decir, justo lo mismo que cuestiona púbicamente de Del Nido.

En total, unos 443.000 euros en acciones vendidas, según la documentación de la que dispone este periódico, a los que, además, habría que sumar otros 300.000 en movimientos que no fueron realizados a nombre e Blázquez y otro tantos en comisiones. Algo más de un millón de euros, según las fuentes consultadas por este diario.

Negocio, puro negocio de los grandes accionistas del Sevilla FC. Eso fue la entrada de 777 Partners en Nervión. Así lo demuestran unos documentos que, por otro lado, también estaría revisando Hacienda, a los que también han llegado. Es decir, una auténtica guerra que ha dejado de ser fría para pasar a la acción y disparar a matar.

La relación de acciones que Castro compró para vender a los americanos

Junto a los contratos de compra-venta y cheques, también han llegado a poder de ESTADIO Deportivo la relación de acciones que el presidente del Sevilla FC, José Castro, tanto en su nombre como de su mujer e hijos, compró para vender de manera automática a Andrés Blázquez en nombre de Sevillistas Unidos 2020. Unas acciones que se vendieron en 1.500 euros y que se compraron por mucho menos:

El día que el presidente del Sevilla FC visitó las oficinas de 777 Partners en Miami