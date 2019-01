El Sevilla se quedó en Nervión

Casi un 70% de posesión, 23 remates madridistas por cuatro del Sevilla, más del doble de pases totales... podrían parecer números lógicos cuando los de Nervión se enfrentan a uno de los dos poderosos de nuestra Liga si no fuera porque esos números no se le habían visto al Madrid ante un rival de cierta entidad desde la pasada temporada.

Desde la capital sacaban pecho y reseñaban que la afición merengue no había visto a su equipo jugar así desde hacía mucho tiempo. Lo que no decían ni dirán es que lo hizo porque enfrente no tuvo rival, porque el Sevilla salió apocado, como suele hacer en los últimos tiempos fuera de casa, y pese a recomponerse a partir del cuarto de hora, decidió borrarse tras el descanso.

Tal fue la falta de intensidad y agresividad de los de Machín que ante un equipo en el que no defiende 'nadie' también estuvieron por debajo en el número de balones recuperados y de faltas cometidas. Y, pese a todo, sólo se vio doblegado gracias a una genialidad de Casemiro. Si hubieran querido...

André Silva reconocía tras el partido que la energía que les transmite la magia del Sánchez-Pizjuán les hace rendir de forma diferente, pero bien harían en motivarse ellos mismos cuando no tienen detrás a esa inigualable afición si quieren ganar algo esta temporada. Con la mitad de los partidos no es suficiente.