Si la lógica manda... 'biscotto'

Sé que es poco deportivo, que mientras haya opciones de estar en Champions hay que agotarlas, que como mal menor hay que ganar sobre el campo el pase directo a la fase de grupos de la Europa League... pero si yo estuviera en la piel de Athletic y Sevilla, pactaría.

Mucho se va a hablar esta semana de ello. Y seguramente todas las frases irán encaminadas a señalar lo anterior (aspiraciones de Champions, salvar el honor ante los sevillistas, etc.), lo contrario sería una torpeza mayúscula que, incluso, podría acarrear sanción. Pero si fuera yo el que tuviera que decidir, lo tendría claro: hay demasiado en juego entre los dos equipos como para jugárselo a la ruleta rusa.

El Sevilla, por mucho que aún tenga opciones de alcanzar la cuarta plaza, tiene muchas más de perder la sexta; y el Athletic, aunque si gana le quitaría esa plaza a los de Nervión, si pierde, casi seguro que verá el próximo año las competiciones europeas desde su casa. Si empatan, uno no tendrá que repetir la locura del pasado verano, cuando tuvo que empezar a competir en julio, algo que le ha pasado factura a lo largo de este año.

Y, el otro, el Athletic, podrá alcanzar un sueño europeo -vía previas- que era impensable cuando Garitano sustituyó a Berizzo hace unos meses. Me gustaría creer que no, que habrá pelea y que Sevilla y Athletic se jugarán sus objetivos a cara de perro, pero si yo fuera ellos... no arriesgaría.