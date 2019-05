Un técnico para un proyecto

Aún es pronto para ponerse nerviosos: hay plena confianza en Monchi, el técnico, posiblemente, se cierre en los primeros días de esta semana... Hay motivos de sobra para que no se dude del Sevilla que se está cociendo, y más cuando el mes de mayo todavía no ha terminado, pero, tras dos años a la deriva, la premura es fundamental y se une al acierto para configurar el equipo que todo el sevillismo desea. Traducido, quiere decir que, cuanto antes llegue el técnico, antes podrá Monchi trazar su plan para los tres próximos meses.

El de San Fernando no quiere repetir los errores más recientes y montar un equipo con el que el nuevo entrenador no pueda poner en práctica su idea de fútbol, como le ocurrió a Pablo Machín. Por esto, el nuevo inquilino del banquillo nervionense tendrá mucho que ver en la planificación. Medio equipo saldrá, algo habitual en los últimos años en los que el de San Fernando dirigía la nave sevillista, aunque, a diferencia de entonces, esta vez será por necesidad y no porque al Sevilla le vayan a quitar a alguna de sus 'perlas', salvo Banega y Sarabia, que saldrían 'baratas'.

Además, tienen que cubrirse puestos claves, especialmente en la delantera. Y, llegando ya tarde a los 'agentes libres', tendrá que lidiar con una competencia cada vez más feroz y costosa. Nadie dijo que sería fácil. Que empiece la fiesta.