Banega sólo hay uno

Emre Demir, Juan José Macías... Casi todos los nombres que aparecen relacionados con el Sevilla en los últimos tiempos suelen ocupar la demarcación de mediocentro ofensivo o mediapunta. Puede ser algo habitual porque es el tipo de jugador que más está saliendo en los últimos tiempos y por el que más se está pagando y hacen bien los rectores sevillistas en intentar hacerse con alguna de las perlas del mercado antes de que éste haga su contratación inviable.

Pero también hay otro motivo. Se trata de Banega. El argentino ofrecía ayer unas palabras tranquilizadoras en Goal al descartar su regreso a Argentina y repetir -por enésima vez- que está muy a gusto en el Sevilla. Y Monchi, en la entevista que concedía esta semana a ED, dejaba claro no sólo que renovar al argentino es una prioridad sino que piensa afrontar esta cuestión de la forma que mejor convenga a ambas partes. El problema, si es que lo hay, puede ser la oferta sevillista. Banega es el jugador mejor pagado de la plantilla, tiene 31 años, acaba contrato en junio y nunca le van a faltar pretendientes. ¿Qué ofrecerle para que se sienta valorado, seguro y no sea un lastre para las arcas del club?

No parece una solución fácil y, aunque Monchi nos tenga acostumbrados a milagros, tendrá que hilar muy fino para llegar al esperado acuerdo. Aunque si hay algo que parece claro es que, a día de hoy, Banega es insustituible, que no hay nadie como él en el mercado y que muchos de los intentos de fichar jugadores jóvenes van encaminados a hacerse con un futuro futbolista de este corte que no deje huérfana la posición cuando el de Rosario falte. Si ya lo tienes, no lo puedes dejar escapar. Ningún fichaje para la 20/21 haría más ilusión.