El olvido de Iturralde

Mark Clattenburg ha tardado cuatro años en reconocer su fallo, aunque admitió que en el descanso de aquella final de Champions entre Atlético y Real Madrid ya sabía que Sergio Ramos había marcado en fuera de juego -lo que abre dudas sobre algunas decisiones que tomó después-. Iturralde González ha tenido que esperar trece años para hacer lo propio sobre un partido que está en la mente de todo el sevillismo, aquel Mallorca-Sevilla de los tres 'penaltis' que casi acabó con las opciones nervionenses de ganar la segunda Liga de su historia (06/07). Pero lo ha hecho sin permitir que su habitual actitud de superioridad quede en entredicho. Él falló, pero la única conclusión que se deduce de sus palabras es que no afectó a la resolución de aquel campeonato.

Y en parte tiene razón... "Fue un Mallorca-Sevilla que empataron a cero (...). El Sevilla tenía que ganar los dos partidos que le quedaban, al Mallorca y al Villarreal. (...) Hay un penalti que no pito porque no lo veo, no me parece que sea para penalti. Luego hay que meterlo también, acuérdate del Depor y de Djukic. Viéndolo por la televisión, me equivoqué, está claro. Pero después tenías que jugar con el Villarreal; el Madrid, contra el Mallorca, y el Barça, contra el último (Nástic). A triple empate, el Sevilla no era campeón...", indica.

Y tiene razón porque aún ganando aquel partido tendrían que darse unas circunstancias que habrían levantado sospechas de amaño: que en el caso de que los blancos fueran ganando al Mallorca y los de Juande al Villarreal en esa jornada final, el Barça perdiera o empatara ante el último para que el Madrid no fuera campeón. Y aquel encuentro lo ganaron los blaugranas por 5-1. Pero ese debate sobre una posible adulteración de la competición no existió porque el colegiado vizcaíno, simplemente, lo evitó con su actuación en Son Moix.

Sobre la jugada que él señala, nadie podrá reclamarle nada -habrá quien sí lo haga pese a todo-. Erró porque no lo vio y no hay por qué dudar de él, pero no habla de que en ese partido hubo, al menos, otros dos penaltis, uno que puede debatirse y otro, cometido por Héctor, que fue clarísimo, que sí vio y del que ya se ha hablado muchas veces, sobre todo por lo que Iturralde supuestamente le dijo al lateral almeriense, ex del Sevilla. Cierto que, por ética y si es verdad lo que luego se filtró, ese penalti tampoco sería justo que lo pitara. Aunque Iturralde tampoco tenía autoridad para decidir si aquello estaba bien o no. Su misión era aplicar el reglamento y, si era pena máxima, señalarla. No lo hizo. Y cuanto menos, resulta curioso que ahora que ha recuperado la memoria esto lo haya olvidado.

Aquel campeonato es recordado como la Liga de Reyes. Un consuelo menor, pero viendo el transcurrir de la historia, menos es nada.