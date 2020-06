Diez conclusiones de un regreso 'anormal'

"Si hubiera podido hacer diez cambios los habría hecho". Lopetegui, al contrario de lo que acostumbra, fue muy claro al finalizar el derbi y ratificó que en este reinicio liguero el físico va a resultar clave. Ayer acabó la jornada 27 a las 23:57 y en apenas unas horas comienza la siguiente. En algunos casos, un equipo va a jugar con menos de 72 horas de margen entre partidos, va a tener que rotar jugadores, usar todo su fondo de armario, intentar que sus futbolistas descansen todo lo que puedan y no forzar demasiado a nadie. En una competición de cinco semanas, una lesión puede significar el adiós a la Liga.

Mucho se había hablado de cómo sería esa 'nueva normalidad' en LaLiga y, pese a las advertencias llegadas de la Bundesliga, nos hemos encontrado con un fútbol que no es el que dejamos. Ya sea por el ambiente, por los cambios, por la falta de partidos... nada parece igual. Salvo los resultados y el hecho de que está de vuelta. Y eso lo celebramos todos.



1. Un ambiente artificial. No era mala idea la recreación que la televisión hace de los gritos de la afición y de 'llenar' unas gradas cuyo vacío es excesivo. Aunque también le resta realismo a un fútbol que es a puerta cerrada y que a más de uno le gustaría ver lo que se dicen y se gritan los jugadores sobre el césped. A mí, al menos.

2. Los cinco cambios. Desde el principio me pareció una buena solución a un problema que todos los preparadores físicos advertían: las sobrecargas y el mayor número de lesiones. Y la primera jornada no ha hecho sino corroborarlo. Los cinco cambios, lejos de cuando se producen en amistosos y pretemporada, no han cortado el ritmo del juego y, a todas luces, han sido necesarios. En muchos casos, vitales.

3. El fondo de armario, clave. Ayer, hasta tres jugadores del Real Madrid acabaron lesionados. Hoy, ninguno está para jugar, pero mañana, previsiblemente lo estarán todos. Es un ejemplo. En el Sevilla, Lopetegui admitió que todos habían acabado con algún problema. Será lo habitual, sobre todo durante las dos primeras semanas. Si los equipos saben y pueden rotar a sus jugadores podrán prevenir males mayores.

4. Hoy, nueva jornada. Sobre todo porque hoy hay que volver a competir. Los que jugaron ayer lo harán en dos días y así sucesivamente. Sólo hay tiempo para jugar y recuperar. Lo dijeron Haro, Lopetegui, Rubi... El que coja una buena racha desde el principio tendrá mucho ganado porque no va a haber tiempo material para cambiar de dinámica. Sólo para jugar. Y perder dos partidos seguidos te puede bloquear y tirar por tierra el trabajo de toda la temporada.

5. El Sevilla, ganador del derbi y de la jornada. Fue el único que venció de los cinco equipos que aspiraban a la Champions y eso, con diez jornadas por delante, es un gran avance. El Valencia debe visitar esta semana al Madrid, el Atlético deberá ir al Camp Nou en breve, al Getafe le gana el 'average' y los duelos directos ante Real y Valencia llegan en las dos últimas jornadas, cuando todo podría estar decidido.

6. Ocampos, el mejor fichaje. La ausencia de Suso, por problemas físicos, devolvió a Ocampos a la derecha, donde ha demostrado que se desenvuelve mejor. Llegó tocado al derbi y fue decisivo con gol y asistencia. Cada partido que pasa se eleva su valor.

7. El Betis, sin margen. Independientemente de la pobre imagen que dio y que tanto le dolió a aficionados y directiva, lo peor es que se esfumó la ilusión que habían amasado poco a poco en tres meses de remontar los nueve puntos que le separaban del séptimo. Por fortuna, otros resultados ayudaron, pero todo lo que no sea ganar hoy puede ser una despedida con nueve partidos por delante.

8. Rubi. Señalado por unos (dirección deportiva) y 'absuelto' por otros (afición). La espada de Damocles lleva pendiente de su cuello desde el inicio de Liga y así bastante es que haya llegado en su puesto a estas alturas. Tiene dos partidos para enmendar una situación complicada, pero siempre que ha estado al límite... ha salido.

9. Loren Morón. Tras renovar en este parón y después de que equipos como el Barça o el Nápoles se hayan interesado por él, pocos jugadores estarán más motivados en estos momentos. Sorprendió los pocos minutos de los que dispuso en un duelo donde ser canterano vale doble.

10. A falta de físico, Madrid y Barça muy superiores. Si algo hay en este 'reestreno' es que todos los equipos han llegado muy igualados en lo físico, justos para competir. Y que los partidos se han decidido por calidad e ilusión. Con lo primero, vencieron los que más tienen, los poderosos. Con respecto a lo segundo, al menos en esta primera jornada, Lopetegui ha sido el que mejor ha sabido gestionar esa motivación.



Si hay algo de normalidad en esta 'nueva normalidad' es que el fútbol ha vuelto a sustituir al coronavirus y a convertirse en el centro de atención de la ciudadanía. Sea bienvenido, pero no olvidemos de donde venimos si no queremos tropezar de nuevo con el mismo error.