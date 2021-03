Pellegrini y sus 'errores' de planteamiento

Mucho se habla de la mano de Pellegrini, de cómo sus decisiones cambian los partidos y de que ha recuperado a jugadores dándole minutos importantes. Real o no, ya son muchos encuentros en los que el Betis lleva decantando la balanza a su favor en el último tramo, cuando los protagonistas cambian y el cansancio hace mella.

Y no es casualidad. Las casualidades, si existen, ocurren una vez, pero no tantas. Pasó ayer ante el Cádiz, pero también frente al Getafe, Osasuna, Real Sociedad, Huesca... Incluso frente al propio equipo donostiarra en Copa y al Athletic, aunque luego Raúl García forzara la prórroga en la última jugada.

Esos mismos elogios a su forma de leer el transcurso de los partidos son una crítica implícita de que no ha sabido verlos antes del inicio. Y no creo que sea así. Cada vez estoy más convencido de una cosa y el once de ayer vino a confirmar mis sospechas: Pellegrini los plantea pensando en ese ultimo tercio. Y su plan roza la perfección.

El hecho de apostar por Ruibal a pierna cambiada antes que por un jugador de banda izquierda como Tello o el hecho de que Joaquín, incluso estando bien y sabiendo que puede dar 60 minutos de buen nivel, siga siendo suplente y siempre salga a tope en la última media hora forman parte de ese plan.

Y no es algo que ocurra ahora sino desde el arranque liguero, aunque la fragilidad defensiva y los muchos goles que encajaba el Betis en la primera vuelta le hacía llegar a esos últimos minutos con todo decidido.

Llámenle revulsivos o como quieran, pero los Tello, Borja, Joaquín... y tantos habituales que han sido decisivos en los últimos choques sólo juegan el papel que el Ingeniero les ha asignado. Y que a esas alturas de los partidos suele ser el de decidir los mismos.