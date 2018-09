Clau Blanco: "El Betis es entrega y familia"

La canterana verdiblanca Clau Blanco recibe a ESTADIO para analizar el estado de forma del Betis y su labor en el equipo, así como las características del primer rival en la Liga Iberdrola, el RCD Espanyol.

- A sus 21 años, ¿cómo se encaja el ser una de las jugadoras más jóvenes?

- Soy una de las benjaminas, pero se encaja bien. Me siento muy arropada e integrada. Tenemos muy buen grupo y vestuario y creo que también le facilitamos la adaptación a las jugadoras nuevas, precisamente por este particular. Siempre intentamos integrar rápido a las nuevas incorporaciones, aunque sabemos que no es fácil, sobre todo para las extranjeras que no hablan bien el idioma.

- Lleva toda una vida en el Betis, ¿en qué ha crecido aquí?

- Como jugadora he crecido técnica y tácticamente junto a María Pry y Ana Llamas. Ellas son técnicas y tienen muchas capacidades que nos hacen involucrarnos. Personalmente, me han aportado valores como el compañerismo, la entrega y la lucha. Sobre todo es gratificante saber que más que compañeras somos una gran familia.

- ¿Qué significa para usted jugar en este club?

- El Betis es el equipo de mis amores. Siempre he sido bética desde pequeña y siempre soñé con jugar aquí, yo creo que como cualquier chica. Es un club grande y es un orgullo tremendo poder formar parte de este equipo; una felicidad muy grande.

- ¿Cómo es compartir este sueño, dentro del mismo vestuario, con su hermana, Andrea?

-Jugar con mi hermana es un orgullo. Sentir ese apoyo hace que sea más fácil superar los malos momentos y te hace disfrutar más los buenos. Tenemos posiciones diferentes, pero vemos el fútbol de forma similar, con la misma ilusión y pasión. Estamos muy contentas en el Betis, es un orgullo vivir esto con ella. Si tuviésemos que separarnos sería un palo, nos echaríamos mucho de menos. Jugar en mi ciudad seguiría siendo una gran experiencia igualmente, pero prefiero compartirla con ella que vivirla sola.

- No obstante, su bautismo deportivo fue en La Rambla, ¿no?

- Empecé a jugar con niños cuando era muy pequeña, y lo hice durante muchos años, pero sí es cierto que La Rambla me ayudó a dar el paso a Segunda División. Fue mi primera experiencia en un equipo femenino. Agradezco ese año en el club cordobés porque fue mi impulso hacia el fútbol femenino.

- ¿Qué ha supuesto esa experiencia para usted?

- Estoy aquí gracias a todos los años que jugué con chicos. Te da mucha agresividad en el buen sentido, mucha picardía. El fútbol con chicos en las categorías inferiores fue fundamental para mí, para definir lo que yo soy ahora como jugadora.

- ¿Cómo se definiría usted como jugadora?

- Creo que mi mayor virtud es el trabajo. El hecho de ser ofensiva conlleva riesgo. El año pasado cometí un error contra el Espanyol en un balón hacia atrás que espero que no se repita este año en la primera cita liguera. También me gusta organizar el juego, porque al ser defensa veo el partido de cara. Me gusta dar información desde atrás, estar en contacto con mis compañeras para ayudarlas a dibujar opciones en ataque.

- ¿Cómo valora el método Pry?

- El método de entrenamiento de María Pry y del cuerpo técnico es bastante bueno. Sabe sacar lo mejor de cada jugadora en cada entramiento; cada acción y actividad. Es cierto que Ana Llamas nos exige mucho, pero no es la única. Creo que eso es fundamental porque aumenta la competitividad, siempre sana, y hace que el nivel del grupo crezca.

- ¿Le ha hecho ganar exigencia?

- Sí, aumentar mi nivel de exigencia, porque ya de por sí era una jugadora exigente. En ocasiones, incluso demasiado. Trato de dar lo mejor de mí y ayudar al equipo lo máximo posible. Este método de trabajo me ha hecho crecer. Es mi sexta temporada en el club y he aprendido muchísimo junto a María. Creo que técnica y tácticamente he crecido mucho.

- ¿Ve al equipo asentado en Liga?

- Hicimos una gran campaña el año pasado. Nos sorprendimos incluso nosotras de lo que fuimos capaces de llevar adelante. Estuvimos luchando con el Valencia por alcanzar posiciones más altas en la tabla clasificatoria. Las incorporaciones suponen un salto importante de nivel y esperamos superarnos.

- ¿Han contribuido los refuerzos a subir el nivel de la Liga?

- Willy y Merel aportan veteranía. Es cierto que Merel es más joven pero aportan bastante experiencia. Vienen de un club bastante importante y creo que también Szymanowsky y la nueva portera Emily Dolan. Hacen subir el nivel del grupo y la exigencia de todas, creo que harán un buen papel esta temporada.

- ¿Cuáles son los objetivos?

- La Copa de la Reina es uno de los objetivos del año, junto a mejorar la clasificación del curso pasado. Es una ilusión más. Esperamos llegar todo lo lejos posible y hacer un buen papel, ganarla sería una gran alegría, que el Sevilla vuelva a la competición también es motivante. Un derbi en Liga o Copa es siempre un partido especial. Esperamos conseguir la victoria cuando nos crucemos con ellas.

- ¿Ha notado una incremento de la competencia?

- La competencia es buena, te hace mejorar y exigirte más. No son solo los refuerzos, sino las compañeras de temporadas pasadas que buscan hacerse con un puesto fijo y ponen las cosas muy difíciles para mantener la titularidad. Yo espero mantener la confianza de María y poder contar con minutos. La titularidad es más complicada cada año, pero no solo en mi puesto, en todos, aunque espero no perderla.

- ¿Con qué jugadoras considera que tiene mayor afinidad?

- A mi hermana no la cuento, obviamente porque nuestra conexión es evidente. Yiyi es una jugadora con la que me entiendo muy bien, con Beíta me gusta mucho hablar, Irene, Nana, Paulita... son futbolistas con las que me gusta compartir muchos momentos, me lo paso muy bien con ellas. En el campo me entiendo muy bien con Nana. Ella ofrece mucha información, me ayuda a la hora de jugar y es clave en el equipo. Es mi referente, siempre está dispuesta y es muy regular en su su juego.

- ¿Qué nota pone a la pretemporada del equipo?

- Creo que el equipo empezó algo dubitativo por la necesidad de adaptación de las nuevas jugadoras. También el sistema de juego, que estuvimos probando con varios. No obstante, veo muy bien al equipo, con bastante confianza e ilusión y ganas de empezar. A nivel personal mis sensaciones han ido mejorando. Debo prosperar en aspectos como la forma física y encontrarme mejor con el balón, pero tengo confianza.

- ¿Ve al Espanyol como un buen rival para empezar?

- Empezar ante ellas es una forma de resarcirme, tengo la espinita del año pasado. Iniciar la campaña en Barcelona es una recompensa para los aficionados de Cataluña. Allí nos sentimos como en casa.

- ¿Cuáles son sus fortalezas?

- Tienen jugadoras muy rápidas en banda que crean mucho peligro, también tienen a Paula Moreno, excompañera nuestra. Es un equipo complicado, y en casa más. Además, en líneas generales, cuentan con un equipo muy interesante.

- ¿Y las suyas?

- La posesión de balón, la técnica del equipo y jugar siempre unidas. La clave de este equipo es el compañerismo, somos una familia y eso se ve luego en el campo, en la forma de entendernos.

- ¿Cuáles son los equipos a los que batir este año?

- Atlético y Barça siempre están arriba, pero el Levante ha hecho una apuesta muy fuerte por el fútbol femenino este año; ha traído jugadoras muy ´top´. También el Valencia, el Tenerife Granadilla y el Athletic. Hay un gran nivel y eso es importante para que crezca este deporte no solo en España, sino a nivel internacional. La prueba es que las jugadoras de fuera deciden venir y apostar por nuestro proyecto.

- Volver a vestir la camiseta de la selección, sería un gran broche de la temporada, ¿no?

- Hace años que no he vuelto a ir a la Selección, desde la sub 17. Trabajo día a día por mi club, pero esa llamada sería una recompensa a tantos años de trabajo. Estaría encantada de lucir la camiseta del conjunto nacional.