Setién sobre el estado de Carvalho, la decisión Rafinha-Lo Celso, Sergio León, Francis...

En la amplia entrevista que ha concedido Quique Setién a Canal Sur Radio el técnico ha hablado de muchos nombres propios y de las expectativas que tiene para la temporada que acaba de comenzar.

William Carvalho: "He hablado esta mañana con William. Me ha dicho que no es grave. Tiene unas molestias que espero que no revistan gravedad. Veremos. No sé si tiene algo que le impida entrenarse y jugar, pero lo que tenemos que valorar a conciencia después de jugar dos partidos en tres días. Esta competición que se ha inventado la UEFA es un problema. Porque antes a los entrenadores les permitían hacer cambios en los amistosos. Ahora la exigencia de la competición exige jugar con los mismos jugadores. Le metes dos partidos, que no son amistosos, que son competitivos y esto tiene unas consecuencias que las vamos a sufrir los equipos".

Ningún fichaje en la delantera: "Respeto lo que cada uno se gasta el dinero. Para qué vas a gastar dinero en un atacante cuando nosotros jugamos con un delantero. Nuestro delanteros, entre los tres sumaron 9, Sergio, 7, Sanabria y 7 Loren. ¿Tenemos opción de comprar un delantero que marque 25 goles el sólo? Yo creo que no. Tengo tres delanteros motivados, con características diferentes que nos pueden dar cosas diferentes según el rival".

Rafinha o Lo Celso: "Cuando los futbolistas alcanzan este nivel no me inclino por uno u otro. Lo que queremos nos los van a dar los dos. Luego, uno ha querido venir más que otro o la negociación fue más posible con uno que con otro. La diferencia es que nuestra manera de entender el juego Rafinha la ha mamado. Pero a este nivel, un jugador así en dos días lo entiende. No necesitas tres meses".

Sergio León, Barragán, Francis: "No hay ningún problema con Sergio León. Él y yo hemos hablado lo que tenemos que hablar. Sabe perfectamente cuál es su rol y cuál es su posición. Hemos llegado a un acuerdo y él lo entiende. Lo utilizaremos cuando lo tengamos que utilizara por sus condiciones siempre y cuando esté en condiciones de rendir. Yo siempre pienso que juegan los que están mejor y los que más aportan. El mismo caso con Barragán. Nos dio cosas el año pasado. La irrupción de Francis le ha puesto en un compromiso porque antes no tenía competencia. Cuento con los dos y los iré utilizando en función de lo que necesite. No creo que se metan con Francis, lo hacen más porque quieren que juegue Barragán que por meterse con Francis. Entiendo que hay gustos y preferencias. Yo sólo les digo que se pongan en mi lugar. Yo no tomo las decisiones por capricho. Me soprende la gente que tiene las cosas tan claras cuando yo le doy vueltas y vueltas".

La selección: "Sería un orgullo ser seleccionador, pero no es algo que me plantee. Cuando se oyó la posibilidad de que fuera a la selección -a mí no se dirigieron en absoluto ni me llegó nada- yo tenía un compromiso con el Betis. Por supuesto que le hubiera dicho que no a Rubiales. Igual que hay tres años firmados hay cláusulas liberatorias tanto para el club para mí, pero no me lo pensé".

El lugar del Betis en su corazón: "Como todo en la vida necesito reflexión y tiempo para conformarme mis ideas y motivaciones. Mi equipo de sentimiento de verdad es el Racing. Los sentimientos son profundos y eso no lo cambia nadie. Tuve una época en el Lugo que me marcó con seis años extraordinarios. Después de una primera vuelta muy buena el primer año hice tres puntos de 30 y me ofrecieron renovar y estuve seis años. He dejado muchos amigos allí y los sigo teniendo. En Las Palmas, que me dio la primera oportunidad de entrenar en Primera, tuve dos etapas, una maravillosa y otra muy traumática. Nada tiene que ver con los sentimientos porque los problemas los tuve con el club, ni con la afición ni con los jugadores. Lo considero un histórico y por encima de las derrotas supieron valorar lo que hicimos".

Entrar en Europa en su primera temporada: "Lo que me planteo de verdad es en que mi equipo juegue bien al fútbol. Sé que como consecuencia de esto el equipo va a ganar más veces que va a perder. Las cosas a corto plazo no las puedo controlar. No sé si un jugador la va a meter en la escuadra o tirarla fuera. No he venido aquí a conseguir resultados, sino a crear algo y a que el equipo juegue al fútbol, tenga una identidad y a partir de eso haya una estabilidad que nos permita crecer. No pensé que el equipo pudiera dar lo que dio el primer año, que pudiéramos entrar en Europa. Había cuatro equipos como Sevilla, Celta, Athletic y Real Sociedad que jugaban en Europa asiduamente y el Betis no lo hacía. Lo raro es que estuvieran flojos y nos pudiéramos poner por delante de ellos".

Haro sueña con ganar LaLiga: "No suelo soñar. Soy un hombre de realidades. Y si pienso en el más allá pienso en cómo es el mundo del fútbol empiezo a temblar. Soy optimista, pero esto es tan complejo y difícil que funcione que me asusto porque creo que jamás vas a poder cumplir con las expectativas que genera un equipo de fútbol, en esta ciudad especialmente".

Temporada en Europa: "Esta temporada va a ser más dura. Nos hemos acostumbrado a ganar y no sé si podremos mantenerlo. Podemos mantener jugar bien, pero ganar... todo el mundo quiere ganar y sólo gana uno".

Betis como último destino: "Mientras las cosas vayan bien continuaré. En Lugo me fui porque cambió el dueño, en Las Palmas las cosas cambiaron. En lo que llevamos de siglo el Betis ha cambiado 24 veces de entrenador. Pensar a largo plazo y mantener lo que dices... Dentro del beticismo hay muchas opiniones. Hay gente que me valora y otra que piensa que no hago bien las cosas. Otra que cambia según el resultado de un partido".

No entrar en Europa: "Si el equipo está jugando bien, va creciendo y conseguimos dar a este equipo consolidación en esas posiciones de arriba para mí no sería un trauma no entrar en Europa. Sería una decepción porque las expectativas son altas. Si podemos consolidar a jugadores como Junior, Loren o Francis, a Inui, Carvalho, Canales... ver cómo se entienden. Crearemos algo que es estabilidad. Habrá años que podamos jugar la Europa League o Champions".

¿Qué hacía el 11-S de 2001?: "Estaba tomando un café en una cafetería de Santander cuando vi a los aviones estrellarse. Fue un impacto tremendo. Me fui a casa temeroso de que pasaran cosas. De que hubiera guerra o inestabilidad. Me acojoné muchísimo. No soy supersticioso, suelo pensar en positivo. Fue un momento muy puntual. Tuvo consecuencias, pero no las apocalípticas que yo esperaba".