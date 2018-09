Setién responde a Caparrós: "Todos quieren ganar, no soy gilipollas"

Quique Setién ha tenido la oportunidad de responder hoy a lo que ha declarado Joaquín Caparrós en ESTADIO Deportivo. El directo de fútbol del Sevilla señalaba que "Setién impugnaría el partido porque es un purista y los puristas no quieren ganar así". El cántabro no se ha cortado en una entrevista en Canal Sur. "Todo el mundo quiere ganar. Puedes ganar un partido siendo peor que el rival, pero no vas a ganar mucho. El otro día el Sevilla no fue mejor que nosotros. Lo normal es que pierda. Caparrós cumple un papel. Alimenta la voracidad de los medios, de ese sector de la afición que puede seguirle. A mí me gusta hacer las cosas bien y que mi equipo haga las cosas bien, pero gilipollas no soy. Puede vender lo que quiere vender y lo respeto. A mí me gusta el fútbol, me gusta el fútbol real no el ficticio. Trato de ganar los partidos en el terreno de juego", ha señalado.

No ha faltado tampoco la pregunta sobre la famosa jugada entre Roque Mesa y Pau López: "Todos los entrenadores buscamos la excusa para justificar una derrota. Ceñirse a una jugada en exclusiva parece excesivo. Todos lo vemos desde nuestro prisma. Hay más cosas que esa jugada que podrían haber dado el triunfo a cualquiera de los dos equipos. Recuerdo un remate de Mercado que la echó fuera cuando podía haberla metido dentro. En números fuimos superiores. Todos los árbitros han señalado que esa acción conlleva una tarjeta por interrumpir el saque rápido de un portero. Yo pitaría falta, tarjeta para Roque y valoraría si le enseño otra a Pau López. Hay una jugada en el minuto 3 en la que Sergi Gómez obstruye, medio agrede a Canales y le pisa el pie. Delante de Machín, del cuarto árbitro y del árbitro, que pita una falta y no le saca amarilla".