Tuchel se justifica: "Lo Celso estaba decepcionado"

Algunos en el PSG no entienden que Tuchel haya dejado marchar a Lo Celso con tanta facilidad. UESyndication

A muchos aficionados del París Saint-Germain les sorprendió que Thomas Tuchel, sustituto de Unai Emery en el banquillo, dejase salir con tanta facilidad a Giovani Lo Celso, y que además le diese al Betis la opción de quedárselo en propiedad, ya que el medio argentino fue bastante protagonista la temporada pasada (48 partidos, seis goles, siete asistencias). Para colmo, en Francia también han visto el golazo que marcó el '21' verdiblanco con Argentina, por lo que, en cuanto ha podido, la prensa gala ha preguntado al técnico alemán por su controvertida decesión.

"Por sus características, no le vi como reemplazante de Thiago Motta; le veo más como un '8', incluso un '10'. Tiene sólo 22 años y estaba extremadamente decepcionado por no tener suficientes minutos por mi parte. Entiendo que los buscara en otro destino", se ha defendido un Tuchel que, en parte, tiene razón, pues el ex de Rosario Central es bastante más interior o mediapunta que pivote, donde le ubicaba Emery.

Por ahora, se desconoce qué idea tiene Quique Setién para el argentino, con pasaporte italiano. Lo que es seguro es que Lo Celso va a jugar en el Betis mucho más de lo que lo iba a hacer en el PSG. Y, si todo le va bien, los seguidores del club francés seguirán echándole en cara la operación al técnico alemán durante mucho tiempo.