Joaquín se moja: el derbi, las rotaciones, los objetivos, las primas, Serra...

Joaquín Sánchez fue el héroe del derbi con el gol que dio la victoria al Betis y uno de los que más ha saboreado este parón por las fechas FIFA, aunque el gaditano reconoce que se le han hecho largas estas dos semanas sin partidos de LaLiga. "Después del parón ya hay ganas de empezar con la rutina. La victoria en el derbi la hemos disfrutado un poco más. Después de toda la pretemporada a las tres semana parón de dos, se ha hecho largo. Disfruté mucho del gol. Jugué 15 minutos y marcar y darle la victoria al equipo es fenomenal. Los abdominales vienen de serie, es genética pura", ha comentado en una entrevista con Radio Sevilla, donde ha dado su visión de la jugada entre Roque Mesa y Pau López: "Es una jugada complicada. Tanto Roque como Pau se quieren encontrar los dos en el camino. Es correcta la tarjeta para Roque y en un momento determinado también puede ser para Pau. Lo que está claro es que está bien la segunda tarjeta y la expulsión".

El '17' bético defiende el VAR: "Creo que el VAR va a ser muy positivo para el fútbol. Hay jugadas determinantes en las que pueden ayudar muchísimo. Han cambiado muchas cosas en el fútbol y se habían quedado atrás con goles fantasma y fueras de juego. Creo que no tiene que meterse en nada más porque ralentizaría mucho el juego y lo haría aburrido. El VAR tiene que estar sólo para jugadas decisivas y cuando el árbitro lo crea conveniente. Con eso sería suficiente porque sino iríamos a 4 horas de fútbol".

Joaquín celebra que el Betis haya recortado la distancia que le separaba con el Sevilla: "En los últimos años el Betis ha dado un salto de nivel importante. Años atrás era más complicado porque el Sevilla llevaba años al máximo nivel con grandes plantillas y en Champions. A día de hoy les jugamos de tú a tú. Los últimos resultados así lo dicen. Podemos perder, porque el Sevilla tiene un gran equipo. En los últimos derbis vamos con la conciencia de que vamos a competir, les vamos a complicar... en los últimos años se ve un derbi más disputado".

En este crecimiento del Betis la figura de Serra Ferrer ha sido capital: "Lorenzo es una pieza clave. Lo demostró el año pasado y en este año vamos en la misma línea de crecer tanto institucionalmente como deportivamente. Ha sido capaz de, con ayuda de todos, de componer una plantilla competitiva. Ahora mismo no se discute que, además de bético, sabe cómo funciona esto".

El roce entre Caparrós y Setién ha sido otro de los temas por los que le han preguntado: "Quique es un tipo que se mantiene en su puesto como entrenador y como persona. Es muy correcto y en estas cosas cuando no se gana se suelen excusar en otras cosas. Nosotros hemos disfrutado el derbi, hemos sido merecedores de la victoria. Tenemos el partido del Valencia para seguir en esta línea".

La Europa League está a la vuelta de la esquina y será una oportunidad para que todos tengan minutos: "Tenemos la ilusión y la moral por las nubes. Hemos trabajado bien. Conseguimos la primera victoria en el derbi y convencidos de sumar y hacer un buen fútbol en Valencia. Luego llega la UEFA y tenemos ilusión. Va a haber minutos para todos. Cuando tienes tres competiciones y quieres llegar lejos en todas hay que dosificar. Se ha planificado para que los que no han tenido minutos los puedan tener".

El extremo tiene claro que dar la cara en tres competiciones tiene un coste: "No es un cuento. Es muy complicado. Rendir al máximo cada tres días no es fácil. Hay que tener jugadores para ello. Cuando empiezas a jugar con grandes equipos que están acostumbrados a hacerlo la exigencia es doble. Hay que estar preparados. El Betis tiene plantilla para competir sabiendo que no es fácil", ha asegurado.

Como capitán, Joaquín ha negociado las primas con el club y ha revelado que esta campaña sólo las habrá por jugar en Europa: "La exigencia crece. Al final se buscan metas más altas. Este equipo está confeccionado para estar en zona europea. Pensar que no vamos a estar ahí es un error. Luchamos por estar lo más alto posible. El objetivo es seguir la línea del año pasado. Los jugadores, independientemente de los premios, queremos quedar lo más arriba posible. Todo lo que no sea pensar en Europa es mediocre".

Apenas se ha entrenado una vez con Lo Celso, pero Joaquín no tiene dudas de que lo hará bien en el Betis: "Lo conocía un poco. Es muy interesante. Técnicamente es un grandísimo futbolista. Me han hablado de un grandísimo jugador, muy trabajador". El argentino será uno de los que intente hacer olvidar a Fabián, como antes hubo que sustituir a Ceballos: "A Fabián se le echa de menos porque tiene muchísimas cosas. Ceballos hizo un grandísimo partido. No lo vamos a descubrir. Debutar con la absoluta le va a dar moral y a ver si puede jugar más en el Real Madrid".

En el capítulo de intimidades, Joaquín ha hablado de su relación con Inui o del nuevo menú pospartido: "Inui es muy buen tío. Es un pedazo de pan. Siempre está dispuesto, con una sonrisa en la cara. Yo llego y se va para el gimnasio el pobre. No habla mucho, pero lo entiende todo. Se ha integrado fenomenal. Tras los partidos nos han quitado las pizzas y nos ha puesto arroz blanco. Todavía podemos elegir. Han puesto la opción de comer un poco más sano. El bocata de jamón con mayonesa de la tienda de Rosi lo soñamos nada más".