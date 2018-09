El Betis de la ilusión se internacionaliza

El Betis de la ilusión, la plantilla que tan henchida tiene a la afición verdiblanca en este arranque de temporada, ha multiplicado su reputación y su prestigio fuera de las fronteras españolas. A los jugadores que tantos elogios se llevaron el curso pasado se han unido otros de un nivel igual o superior y el equipo de Setién ha ganado dimensión internacional. A veces, este nuevo estatus tiene su punto negativo, como el llamado ´Virus Fifa´ maldecido cuando William Carvalho pidió el cambio en los últimos minutos del Portugal-Italia de la Liga de Naciones por culpa unas molestias físicas que le convierten en seria duda para el choque liguero en Valencia.

Sin embargo, en condiciones normales, esta internacionalización depara también réditos, sobre todo en el plano anímico. El propio mediocentro luso o el japonés Inui ya disfrutaron en su día de la inercia positiva que les brindó llegar a Heliópolis tras brillar en el Mundial de Rusia; la cuarta que disputaba un mito mexicano como es Guardado. No obstante, a buen seguro, el ejemplo más claro de todos es el de Giovanni Lo Celso, que será presentado hoy con una vitola de ´crack´ mundial. El argentino será aclamado por el beticismo a pesar de que ni siquiera se ha podido poner aún a las órdenes de Quique Setién, pues llegó y firmó el último día del mercado estival de fichajes, disfrutó del derbi como espectador y se fue con la selección ´Albiceleste´.

A su país se marchó estando aún abierto el debate de si era un ´plan A´ o una alternativa a Rafinha (Barça). Hoy vuelve al Benito Villamarín con el viento a su favor para ser presentado en sociedad a partir de las 19:30 horas, con tratamiento de estrella, con su nueva camiseta con el ´21´, en compañía de Serra Ferrer y el presidente, Ángel Haro, y con las puertas de Gol Sur abiertas desde una hora antes para que pueda sentir y palpar que ya es un ídolo heliopolitano.

En este parón liguero se ha destapado como un referente de la nueva Argentina. Ha sido titular en las dos citas, cuajando actuaciones de gran mérito, frente a Guatemala (3-0) con un golazo desde fuera del área y con un penalti provocado, y en la noche del martes ante Colombia (0-0), jugando 70 notables minutos antes de dejarle su sitio a Pavón.

Tan de moda está Lo Celso, que no sólo le llueven elogios en su país. También le han piropeado en los últimos días en Francia, donde el técnico del PSG, Thomas Tuchel, tuvo que explicar los motivos por los que le dejó salir cedido al Betis, después de haber sido criticado por ello. "Estaba decepcionado porque aquí no iba a tener minutos y entiendo que los buscase en otro destino", explicó el alemán.

Ese destino ha sido La Palmera y un Betis continental que le da la oportunidad de convertirse en un reclamos de la UEFA, que en su cuenta de Twitter publicó ayer una foto suya con Argentina y se preguntaba si es uno de los mejores medios de la Europa League.

No lo conocía de antes y no sabrá si es el mejor de la UEFA Europa League o no, pero lo que sí sabe el capitán bético, Joaquín, es que "Lo Celso? es un jugador muy interesante. Técnicamente es un grandísimo futbolista y también es muy trabajador", opinó en la ´Ser´.

Otras notas positivas de la ventana FIFA

Los canteranos Junior Firpo y Francis Guerrero también reforzaron lo anímico tras debutar con la sub 21 (90 minutos para cada uno en partidos distintos) y sellar su pase para el Europeo.

Pau López también vuelve con la motivación de ir por primera vez convocado con la absoluta. También fue citado Boudebouz, que no jugó en su regreso a Argelia.

Otro de los jugadores de moda en el Betis es Aïssa Mandi. El asistente del gol del triunfo en el derbi es todo un fijo en Argelia y ha sumado 90 minutos.