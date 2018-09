El "rol" de un Sergio León que fue ofrecido

Hace semanas que el mercado estival echó el cierre en la última fecha de agosto y aún siguen coleando detalles de esas horas postreras. Uno de ellos, el del ´affaire´ Sergio León-Sporting de Portugal; una operación frustrada que salió a la luz, pero que, como ahora ha podido conocer ESTADIO Deportivo, no se reflejó de manera totalmente fehaciente.

Y es que fue el Betis, y no el Sporting de Portugal, el que se dirigió al otro con la clara intención de cerrar la operación. Es decir, un ofrecimiento puramente dicho y no un interés real. El movimiento, viendo lo que ocurrió después, se correspondería con lo sucedido en torno a Heliópolis durante las últimas horas de mercado, llegando un Lo Celso que, entre muchas otras cosas, obligaba a los de las treces barras a rebajar la carga salarial de la plantilla.

Y Sergio León, que no es ninguna prioridad para Setién, se antojaba pintiparado, estando Lisboa próxima a su entorno familiar (el palmeño no era partidario a salir) y buscando el conjunto luso un delantero, habiéndosele caído a última hora el sevillista Luis Muriel (un emisario llegó a viajar hasta la capital hispalense para intentar acabar de cerrarlo).

En Heliópolis, que habían recibido el interés de los portugueses por Tonny Sanabria, conocían de buena tinta sus necesidades y la disposición económica para cerrar a un delantero, de ahí que no dudaran en acercarse a ellos con el canterano verdiblanco como mercancía. El acuerdo entre clubes, al margen de por otras cuestiones, no se llegó a alcanzar por la falta de entendimiento con el futbolista, que sigue viéndose como bético... Al menos hasta el mercado de enero.

Y es que las cosas no han empezado bien para Sergio León en esta 18/19 tan exigente que afronta el Betis, con tres competiciones por delante (no ha participado en ninguno de los tres partidos oficiales disputados). Una realidad que explica Setién de la siguiente manera: "No hay ningún problema, Sergio León y yo hemos hablado todo lo que tenemos que hablar y él sabe cuál es su rol en el equipo. Hemos llegado a un acuerdo y él lo entiende. Se cuenta con él, será utilizado cuando creamos que hay que utilizar, siempre que esté en condiciones para jugar". Es decir, un rol totalmente secundario en el que tiene por delante a Loren y a Tonny Sanabria.