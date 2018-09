Guardado, Barragán, el Betis y las "casualidades del fútbol"

"Casualidades del fútbol", le dice LaLiga a Andrés Guardado, a quien ha recordado su primer gol en la competición española. Fue con el Deportivo de La Coruña, en la Jornada 3 de la campaña 2007/2008. Un 16 de septiembre de hace, justamente, 11 años. El azteca celebró así el Día de la Independencia de México, estrenándose en una nueva competición y marcándole, curiosamente, al Real Betis.

Pero ahí no acaba la cosa, pues su remate acrobático está propiciado por alguien con el que, de nuevo, está compartiendo vestuario. El lateral hispalense Antonio Barragán es quien saca de banda para que el mexicano anotara el tanto con el que le dio la victoria a su equipo.

Un hecho que ahora ha rememorado LaLiga y por el que le preguntó, precisamente, ESTADIO Deportivo en la primera entrevista de Guardado como futbolista verdiblanco. "La verdad es que contra el Betis siempre me han salido buenos partidos. Hubo otro también en el que repartí dos asistencias. Pero ese primer partido no lo puedo olvidar. Fue mi primer gol en España y es un recuerdo muy bonito, no por ser al Betis, sino porque era mi primer gol y además sirvió para ganar. Además, llegó después de un saque de banda largo de Barragán, que ahora es mi compañero otra vez", relató el '18' a esta publicación.

"Parece que vamos los dos en el mismo paquete", bromeó el centrocampista verdiblanco por el hecho de continuar compartiendo equipo con Barragán con quien ha estado en Deportivo, Valencia y Betis. Éste último, el verdiblanco, un equipo al que quiere seguir aportándole su fútbol: "En esta fase de mi carrera uno marca ya pocos goles. Mi trabajo ahora consiste más en dar asistencias y también disfruto mucho así, pero ojalá pueda marcar goles que le sirvan al equipo para ganar partidos".

De momento, el curso pasado, en 29 partidos, metió dos. Al Girona, en el 2-2 del Villamarín en la Jornada 13, y al Celta, en la derrota por 3-2 de la Jornada 21. Además, repartió ocho asistencias, demostrando su influencia en el juego de Quique Setién, para quien, hasta ahora, es uno de sus intocables, pues el mexicano lo ha jugado todo en liga en estas primeras cuatro fechas.