Sidnei: "En el Betis sólo bastan unos días para sentirte como en casa"

Sidnei Rechel ha sido el protagonista del programa Heliópolis, en la televisión oficial del Real Betis, donde ha hablado de su debut como titular en Mestalla, de la acogida del vestuario y de su trayectoria, entre otros temas.

Primer partido como titular: Muy contento de poder debutar como titular, de tener el primer partido completo con mis compañeros. Y la verdad, que muy contento con el trabajo que hicimos.

Su debut fue en el derbi: Fue una manera muy bonita de empezar.

Sensaciones en el vestuario tras el partido contra el Valencia: Una sensación muy buena del trabajo que hicimos como equipo. Fuimos allí buscando los tres puntos, lo hicimos bien, pero en el fútbol pasa eso, que no siempre consigues tu objetivo. Podríamos haber salido de allí con los tres puntos.

Superioridad verdiblanca: Salimos muy fuertes, empezamos muy bien y tuvimos ocasiones de adelantarnos en el marcador al principio del partido. La de Inui la sacaron bajo palos cuando estábamos casi todos celebrando el gol y en el último momento nos lo quitaron.

Imagen del equipo: Nosotros sabemos lo difícil que es llegar y jugar en el campo del Valencia. Hacer el partido que hicimos es muy complicado.

Integración en el club: Ese es el trabajo que venimos haciendo durante la semana. El míster nos explica muy bien lo que quiere en cada partido. El grupo está bien, en el buen camino, y así tenemos que seguir.

¿Dónde se encuentra mejor en la línea de tres?: Donde estoy creo que estoy cómodo. Los otros años venía jugando por ahí y creo que es un sitio bueno para jugar. Me siento muy a gusto.

Estilo de juego: A mí particularmente me gusta bastante. Sabemos que los defensas tenemos una gran responsabilidad, la de sacar el balón desde atrás. Creo que eso ayuda mucho al equipo a llegar más fácil hacia delante.

Tiene una técnica depurada: Siempre me gustó jugar al fútbol, tener el balón. La forma de jugar del equipo me viene muy bien. Cuando estás rodeado de buenos jugadores, como tenemos aquí, todo es más fácil.

¿Siempre ha sido defensa?: Al principio, muy al principio, fui delantero. Como no marcaba, me fueron bajando hasta llegar a la defensa. Puede que de ahí venga mi dominio técnico. El fútbol hoy te pide muchas cosas, entonces creo que puede ser que mi gusto por el juego venga de ahí.

Momento personal: Yo acabé el partido contento porque era el primer partido como titular, en un partido grande, en un campo muy difícil como el del Valencia. Con la ayuda de mis compañeros, acabé el partido muy contento. Creo que ayudé al equipo a conseguir el punto.

La competencia en defensa: Hay muchos jugadores de calidad. Eso para nosotros es muy bueno, para el club. Eso hace que todos crezcamos juntos como jugadores y como equipo.

Pelear duro por jugar en el Betis: Sabemos que cuando eres parte de una plantilla tan buena como la nuestra es que hay que trabajar a diario para, cuando tengamos la oportunidad, dar lo mejor de nosotros para el bien del equipo.

Fichaje por el Betis: Tuve algunas cosas de Rusia, casi a punto de irme a Krasnodar. Al final, cuando empezamos a hablar, fruto de tener la posibilidad del Betis, a partir de ahí fue mi prioridad. Estoy muy contento de poder estar aquí. Sevilla es una ciudad más propicia para un brasileño que Rusia. Espero poder ayudar mucho a mis compañeros.

Recuerdos del Deportivo: Un poco de todo, porque España me gusta mucho. Llevo aquí cinco años y al Depor le tengo un cariño enorme, pues me recibieron muy bien. El año pasado tuve algunos problemas en forma de lesión que me impidió ayudar más al equipo. Fue una pena no mantener la categoría. Tengo un cariño muy grande por el Depor y La Coruña.

Trayectoria: Antes del Deportivo estuve un año en el Espanyol. En 2008 tuve la oportunidad de ir al Benfica. Me fui a Portugal, donde estuve cuatro años, fue una experiencia muy buena. Buen país para empezar, pues venía muy joven con 16 años. Fue un inicio muy bueno donde di mis primeros pasos en Europa.

Experiencia en competición europea: En Benfica fue donde empecé también en Europa. Casualidades de la vida estuve en el campo del Olympiacos y el jueves espero volver con los tres puntos. Fue un partido complicado para nosotros, pero ahora esperemos volver con un triunfo.

Olympiacos, venido a menos: Puede ser que el fútbol haya cambiado de unos años hasta ahora, pero el Olympiacos es un equipo grande que está acostumbrado a jugar competiciones europeas. Sabemos que va a ser un partido muy difícil.

Ambiente en Grecia: Es muy fuerte porque la gente allí es muy apasionada. La gente va al campo y está todo el tiempo apoyando a su equipo. Habrá un ambiente muy bueno para jugar al fútbol. Eso nos gusta a nosotros, pues es un partido muy bonito para participar.

Partido para futbolistas con personalidad: Son partidos que te exigen mucho, donde tienes que tener mucho carácter para encarar esos partidos. Nuestro equipo está preparado para hacer un buen trabajo.

Consejo para los que se estrenan en Europa: Todos los partidos son una historia diferente y tienen una manera diferente de encararlo. Es un partido más, pues estamos acostumbrados a jugar partidos muy difíciles. Lo que cambia es que es una competición diferente en la que juegan equipos de los que no tenemos tantos conocimientos como los de nuestra liga. Creo que los jugadores están acostumbrados porque nuestra liga es muy complicada.

Los rivales no conocen tanto al Betis, también le puede venir bien: Es verdad, eso nos puede venir bien porque nosotros tenemos una manera de jugar y así vamos a todos los partidos. Tenemos nuestra idea de juego y la seguimos.

Internacional sub 20 con Brasil: Estaba Marcelo, del Madrid, Anderson, del Manchester United... tuvimos allí muy buenos jugadores. Después de la sub 20 no he vuelto a la selección. Es complicado, tenemos muchísimos jugadores.

Momento actual con 29 años: Es una buena etapa, me siento muy bien, con mucha más experiencia. Creo que para un central es muy bueno porque aprendes mucho, de posicionamiento, sobre todo. Llego aquí en un buen momento a un club que está en un momento muy bueno y que puede ayudarme mucho a crecer más como futbolista.

¿Se ha cumplido su idea preconcebida del Betis?: Sorprende porque la verdad es que sabemos que es un club enorme, pues se ve cuando vienes a jugar aquí contra el Betis. Sabemos que es muy complicado por la afición, por todo. Cuando llegas aquí sientes de verdad que es un club donde la gente es muy apasionada. Es una alegría enorme. Yo, la verdad, es que esperaba este calor de la gente, pero siempre es un poquito más de lo que pensabas. Sorprende. La gente vive casi todo el día el fútbol. El día a día es muy diferente. Ahora mismo vengo solo, mi familia viene de vez en cuando.

Personalidad: Soy un poco tímido, reservado. Me gusta estar tranquilo, pero bien.

Joaquín: Es una persona muy buena. Está ahí siempre, nos ayuda a todos. Es muy bonito poder estar con él y convivir día a día.

Ambiente en el vestuario: Es muy bueno. Siempre, cuando llegas, te lleva un tiempo acostumbrarte. Pero aquí bastan sólo unos días para sentirte como en casa por la alegría que hay y la manera de ser. Es una forma parecida a la personalidad del brasileño. Estamos todo el tiempo de risas, contentos, y eso es bueno para el grupo.

Doble nacionalidad: Llevo dos años esperando para sacármela y espero que cuanto antes lo tenga todo resuelto. Después de hacer los exámenes, todo, aún está ahí desde hace dos años. Cuando la tenga será una felicidad enorme.