Cañas avisa: "Olympiacos en su campo es peligroso"

José Alberto Cañas ha hecho carrera en Grecia. El ex del Betis milita en el PAOK, club con el que la campaña pasada peleó por el título. El centrocampista ha analizado para Radio Marca el momento del Olympiacos, primer rival europeo del Betis. "He tenido la suerte de jugar en el campo de Olympiacos y es muy complicado. El Betis está haciendo un gran fútbol y tiene grandes jugadores le puede hacer daño. 60-40 el Betis es favorito. Pienso que jugador por jugador el Betis es superior, pero Olympiacos en su casa es diferente. Aprietan y son rápidos en las transiciones. Es un partido que no va a ser fácil. Tienen jugadores que enlazan muy bien con la gente de arriba. Tienen jugadores rápidos. Lo más fuerte que tienen es del medio hacia arriba. Son jugadores con llegada de segunda línea y en ese sentido son peligrosos. En defensa es menos fuerte. Olympiacos sufre mucho cuando no tiene el balón. Olympiacos siempre tiene uno de los mejores equipos en Grecia. La Liga griega desde que yo llegué a ahora está mejorando. Olympiacos ha empeorado en fichar, no vienen jugadores de tanto nombre, pero tiene jugadores peligrosos y que pueden hacer daño. No hay que menospreciarlo, sobre todo jugando en casa.", ha señalado el medio.

Cañas podría reencontrarse con el Betis en la Europa League: "El último partido que jugué en el Villamarín fue con el Espanyol. Fue especial. Jugar en casa y siendo canterano siempre es especial volver".

El canterano disfruta con el Betis. "A un bético le dices hace cinco años que van a jugar en el Betis jugadores como Bartra, Sindei, Lo Celso... están haciendo un gran trabajo. Algo bonito. Ojalá el Betis siga avanzando. Seguramente me dé tiempo a ver la segunda parte. A ver si podemos hacer daño al Chelsea y lograr algún punto.", ha indicado.

En el Betis cuenta con conocidos, entre ellos Pau López: "Hablé con Pau. Lo felicité por el derbi y por la selección. Dará muchas alegrías al Betis. Es un portero con mucha tranquilidad con el balón en los pies y es un grandísimo portero. he jugado dos años con él y tiene mucho futuro. Ojalá esté muchos años allí".