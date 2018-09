Quique Setién: "No me veo inferior ni a Olympiacos ni a Milan"

Quique Setién ofreció esta tarde la rueda de prensa previa al choque de mañana ante el Olympiacos, que supondrá el retorno del Real Betis a competiciones europeas. El técnico santanderino maneja la "posibilidad" de que el cuadro griego lleve el peso del partido porque lo considera "un gran equipo".

"Vamos a jugar contra un equipo que lo ha ganado prácticamente todo desde que ha empezado el campeonato, en su casa es muy fuerte, con jugadores interesantes, rápidos y con criterio. En líneas generales es un gran equipo. No vamos a renunciar a lo que venimos ofreciendo, puede ser un partido entretenido lleno de alternativas. Tenemos en cuenta las virtudes de este equipo, la experiencia que tiene en Europa, que no la tenemos nosotros. Partiendo de mí mismo y algunos otros es nuestra primera experiencia contra un equipo que tiene su historia. Nos va a comprometer y será un partido realmente complicado y difícil", explicó Setién, que no quiso olvidarse de quienes pusieron su grano de arena el curso pasado para que el Betis juegue hoy Europa League: "Quería recordar y aprovechar este momento para mandar un reconocimiento y nuestra gratitud a aquellos jugadores que estaban el año pasado y no están ahora en el equipo, como Adán, Dani, Rafa, Riza, Jordi, Nahuel, Narváez, Fabián y Víctor. Nuestra gratitud porque gracias a ellos estamos aquí y nos dieron mucho".

El preparador bético siguió destacando al Olympiacos como "un equipo que lee bien los partidos, que tienen jugadores que le saben dar pausa y acelerar cuando es lo conveniente". "Es un equipo con equilibrio para defender y atacar con muy buenas transiciones, jugadores con bastante calidad. Quizás, por nuestra manera de jugar, es bastante similar a lo que es el Barcelona. Es difícil, en algunos momentos, quitarnos el balón. Tenemos mecanismos que complican al rival. Tenemos que tener cuidado cuando perdamos el balón porque nos pueden hacer mucho daño. Trataremos de minimizar su potencial y ponernos por encima en cuanto a las virtudes que tenemos", explicó el entrenador del Betis, que se ´mojó´ sobre quiénes son los favoritos de su grupo.

Aunque con matices: "No soy adivino, pero, obviamente, por la historia y por el bagaje europeo de Milan y Olympiacos deberían de ser dos equipos que tendrían que estar ahí. Pero hay que pensar en que nosotros somos un equipo muy optimista y con mucha ilusión, algo que a veces suma muchos puntos. Trataremos de comprometer a estos dos equipos, con humildad, ya desde el partido de mañana. No me veo inferior, pero la realidad es que estamos en un buen momento competitivo, somos un equipo emergente y tenemos mucha ilusión. A veces, el fútbol hace regates a la historia que a todos sorprenden. Vamos a competir, le va a costar mucho a cualquiera que nos quiera ganar".

Por último, Quique Setién fue preguntado por el posible once que alinee mañana en el Georgios Karaiskakis, a lo cual respondió con contundencia pero sin desvelar aboslutamente nada. "Lo tengo pensado casi todo, aunque hay algunas cosas que siempre dejo para la última noche", concluyó el míster.