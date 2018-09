Raúl García: "La intención en el Villamarín es mandar en el juego"

Raúl García aseguró que el Athletic Club afrontará el domingo su visita al Benito Villamarín, la primera salida del equipo rojiblanco esta temporada, "con la misma intención" que en sus tres partidos anteriores en San Mamés, es decir, la de "intentar mandar" en el juego.

"Tenemos una idea de juego que queremos transmitir cada partido y que debe ser la misma en casa o fuera. Está claro que todo el mundo prefiere jugar en casa, pero la intención es jugar siempre de la misma manera", destacó el navarro tras el entrenamiento que ha llevado a cabo la plantilla rojiblanca en Lezama.

En los primeros quince minutos de esa sesión, abiertos a los medios de comunicación, se ha podido ver trabajar con aparente normalidad con el resto de sus compañeros a Iker Muniain, duda para el encuentro del Villamarín a causa de las molestias musculares que le obligaron a ser sustituido ante el Real Madrid.

Raúl García, por otro lado, comentó que el retraso de la hora del encuentro, trasladado desde las 18.30 a las 20.00 horas por las altas temperaturas que se esperan en Sevilla, "no influye" en la preparación de un choque que el Athletic encara reforzado tras el buen nivel exhibido el pasado sábado ante el conjunto blanco.

"Tenemos una idea que nos ha transmitido el míster desde que llegó y necesitamos tiempo para adaptarnos, pero un partido como el del otro día te sirve para saber la línea que nos tenemos que exigir. A partir de ahí seguro que van a llegar muchas cosas", apuntó.

El centrocampista se felicitó además de que el equipo "esté bien" y de que "la sensación" que transmite "de cara a la gente sea positiva". "El año pasado también se intentó y no salieron las cosas como queríamos, pero trabajamos para que la gente esté orgullosa y disfrutemos nosotros también", apostilló.

Por último, Raúl García aseguró que no le "preocupan" las críticas recibidas por su presunta dureza en algunas acciones durante el partido frente al Real Madrid.

"Yo me dedico a lo mío, a jugar. Vosotros (los periodistas) y vuestros compañeros son los que tienen que opinar de una manera para mí correcta una veces y otras incorrecta. Es mi trabajo, intento ganar y la opinión de los demás, con todo el respeto, no me preocupa", zanjó.