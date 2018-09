Declaran firme la absolución de Lopera

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado una providencia en la que declara firma la sentencia absolutoria del expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera, juzgado por apropiación indebida, al no haberla recurrido la acusación particular ejercida por Béticos por el Villamarín.

En una providencia del 12 de septiembre a la que ha tenido acceso Efe, adelantada por Diario de Sevilla, la Audiencia señala que ha transcurrido el plazo para que la asociación de Hugo Galera -la única que se mantuvo como acusación particular en el juicio- recurriese el fallo que absolvió a Lopera y al resto de acusados.

El expresidente bético fue absuelto el pasado marzo tras nueve meses de juicio en el que sólo Béticos por el Villamarín se mantuvo como acusación particular, tras alcanzar un pacto extrajudicial Lopera con el club y las asociaciones Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos.

En virtud de este acuerdo, que Béticos por el Villamarín rechazó suscribir y continuó pidiendo 14 años de cárcel y 6 millones de indemnización al expresidente verdiblanco, Lopera y Luis Oliver cedieron su paquete del 51% de acciones al Betis a cambio de 15 millones de euros y el club se dio por resarcido y renunció a continuar las acciones judicialesl al igual que las otras dos asociaciones.

En virtud de ese pacto, el Ministerio Público también rebajó a seis meses de prisión, sustituibles por 3.600 euros de multa, la pena que pedía para Lopera que inicialmente era de tres años de cárcel y tres millones de indemnización.

No obstante, el magistrado Ángel Márquez -ponente de la sentencia- consideró que al haberse proseguido el juicio, el acuerdo extrajudicial no le vinculaba y absolvió a Lopera de todos los delitos al considerar que no sólo no había cometido apropiación indebida ni administración desleal durante su gestión entre 1993 y 2006, al no ver "perjuicio" al club, sino que gracias a sus aportaciones monetarias, el Betis pasó de una "situación deficitaria" a tener 35 millones en 2007-08.

Lopera elevó una queja al CGPJ por las declaraciones a los medios realizadas por la instructora del caso Mercedes Alaya en la que cuestionaba su absolución.