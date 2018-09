Betis-Athletic: Agota el cupo de medias sonrisas

. Con el derbi como cima y el 0-3 ante el Levante del estreno como sima, su rendimiento es más ilusión que certidumbre, aunque es justo reseñar que(el más oportuno posible para un aficionado verdiblanco) ha reportado cinco puntos a los verdiblancos, que han sacado petróleo a sus tres jornadas sin encajar desde el fiasco inaugural. Cuatro partidos, añadiendo el estreno europeo en El Pireo, con la portería a cero no es moco de pavo. Una 'manta corta' que, de momento, abriga bastante en Heliópolis, habida cuenta de que el equipo genera ocasiones, un consuelo que, sea como fuere, tampoco puede convertirse en coartada permanente. Es por ello que los de Quique Setién necesitan cambiar esa media sonrisa que les acompaña últimamente por una felicidad plena, darse un festín que justifique el debate de la posesión y ratifique un estilo que no se discute ni por asomo, pero al que nunca viene mal el fundamental refrendo de los resultados.

Lo buscarán esta tarde-noche en el Benito Villamarín sus anfitriones, a una hora más lógica en este fin de semana de pleno verano, previsiblemente con un buen número de rotaciones de nuevo tras el compromiso del pasado jueves ante Olympiacos y la jornada intersemanal que se avecina. Siempre se guarda alguna carta bajo la manga el míster santanderino, pero todo hace indicar que, como poco, cambiará medio equipo ante el Athletic, un rival que promete discutir su abrumador dominio de los partidos y atosigar su salida de balón desde la cueva. De esta forma, Pau López relevaría bajo palos a un Joel Robles que debutó con notable alto en el Georgios Karaiskakis, pese a que el propio Setién apuntaba en la víspera que no había una regla preestablecida en el reparto de roles entre los porteros. Los carriles deberían ser esta vez para Francis y Junior, al tiempo que Bartra, que descansó en Grecia, volvería al eje de la zaga en detrimento de Javi García, con Feddal aún renqueante del virus que le impidió ir a Valencia y Atenas. En la sala de máquinas, menos variantes, pues Carvalho aprieta pero no llega, por lo que Guardado y Lo Celso seguirían, a no ser que el muleño adelantara su posición. Inui y Canales, suplentes en la Europa League, parten con ventaja como enlaces con un punta que, por un reparto mental de cargas de trabajo, sería Sanabria, puesto que Loren y Sergio León partieron de inicio el jueves.