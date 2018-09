Canales: "Estoy disfrutando más que nunca"

El bético Sergio Canales se ha referido al nivel del plantel verdiblanco, destacando que Quique Setién goza de "una plantilla muy buena", como "se ha visto" en este inicio de temporada, a pesar de haber ganado sólo uno de los cinco partidos que ha disputado en LaLiga, amén de tres empates y una derrota en el resto.

"Conseguimos ir a Grecia, ante el Olympiacos, un campo que hasta hace nada era de Champions, y controlar el encuentro. Hacer ocasiones, dominar el partido y ellos, prácticamente, pidiendo la hora. Se ha demostrado que todos somos importantes, indiferentemente de juegue quien juegue. Es algo que nos va a favorecer mucho, sobre todo a la larga, porque tenemos muchos partidos y eso es sinónimo de que todos podemos ser importantes", aseveró el cántabro, en referencia al estreno europeo del equipo, en los medios oficiales del club, donde también tuvo palabras para el empate a dos conseguido la última jornada de LaLiga frente al Athletic Club, un rival que consiguió adelantarse en el marcador por 0-2: "Ellos salieron muy bien al partido y nos hicieron una presión muy buena. Nos crearon unas dificultades que hasta ahora no habíamos tenido. En Mestalla, pese a presionarnos mucho arriba, no tuvimos problemas, y ayer (por el domingo), en cambio, nos hicieron tener más imprecisión".

En la segunda mitad, con un hombre más por la expulsión de Susaeta, los de Quique Setién consiguieron la igualada, estando muy cerca de darle la vuelta al marcador, algo que finalmente no fue posible. Una superioridad, tanto en lo numérico como en lo deportivo, que Canales entiende consecuencia del propio juego heliopolitano: "Ya van siendo varios los partidos en los que han echado a varios jugadores rivales. Es algo que propiciamos nosotros mismos, por nuestra manera de jugar; de cansar al rival y que llegue tarde a las disputas. Le dimos bien la vuelta al partido en el segundo tiempo; lo hablamos en el descanso, que empezábamos un nuevo partido y que teníamos que ser conscientes de que podíamos darle la vuelta al marcador. Casi lo conseguimos, fue una pena".

Por eso, el mediocentro ofensivo insiste en la idea de que son ellos mimos los que al final hacen "que el rival pierda mucho la paciencia, al tener la pelota y generar situaciones". "Yo mismo lo he sufrido en contra, ante equipos como el Barça. Hasta el 20' o el 25', por ejemplo, el Athletic estaba fresco. Luego, en cambio, les costaba más llegar a los dos para uno o uno para uno que intentamos hacer. Es algo que generamos bien", apostilla.

Menos explicaciones tienes Canales al ser cuestionado sobre el hecho de los dos goles encajados el pasado domingo en los primeros 18 minutos de partido, algo que el ex de la Real explica en "las inercias del fútbol". "Si estás en buena dinámica, todo te sale, metes todos los goles. No es que estemos nosotros en mala dinámica, porque hacemos muchas cosas bien y generamos muchísimo. Pero en el primer gol, por ejemplo, el rechace va para ellos, mientras que el segundo es un tiro increíble y difícil de repetir. Son situaciones que nos hacen replantearnos cosas, pues nosotros generamos muchas ocasiones durante los partidos que nos están costando materializar".

Pese a ello, Canales lo tiene claro: "Estamos trabajando muy bien, seguimos creyendo muchísimo en lo que hacemos y creemos que estamos en el camino". Y es que Europa, de hecho, está a dos puntos en un inicio de temporada en el que "se está demostrando" que LaLiga "está muy igualada" y que "nadie gana fácil a nadie". Y como ejemplos para el cántabro, el empate a dos del Girona en casa del Barca, por ejemplo, o el Valencia, al que "le está costando arrancar con un equipo que se ha reforzado muy bien". "LaLiga está mas bonita que nunca; cualquiera puede hacer daño a cualquiera y por eso hay que centrarse más que nunca en el próximo partido y no marcarse objetivos a largo plazo", añade el refuerzo heliopolitano.



Ningún gol contra once

Otro de los temas que trató Canales fue el referente de que el Betis no haya conseguido ningún gol frente a un rival con once, habiendo visto portería sólo en el derbi, después de que fuera expulsado Roque Mesa, y el domingo, tras la roja de Susaeta. "Creo que, primero, el jugar contra diez es más complicado a veces que contra once. Y más con un 0-2 en contra, como era el caso, pues así el rival no se tiene que exponer y se mete atrás. Atacas contra una línea de nueve, prácticamente. Nosotros tuvimos paciencia y creímos en todo momento que íbamos a darle la vuelta. Así fue y estuvimos a punto de llevarnos los tres puntos. Nos está faltando un poco la confianza de cuatro jornadas haciendo muchas ocasiones que no entran. Estamos tranquilos, pero si no rompes esa sequía, y creo que lo de ayer (por el domingo) nos va a venir muy bien para eso, es lo que ocurre muchas veces", resaltó un Sergio Canales que resalta que "todo" lo que están "generando son ocasiones claras". "Estamos tranquilos, seguimos confiando. Sabemos las cosas que estamos haciendo bien e intentando corregir lo que no. Pues, si no ganas, algo no estamos haciendo bien. Pese a ello, no dejamos de creer en esto, pues es la identidad de este equipo y lo que ha hecho que esté de boca en boca, que todo el mundo hable de él en LaLiga. Yo tengo muchísimos amigos que me escriben y que me dicen que es un gusto ver jugar al fútbol al Betis", asegura un Canales que reconoce que eso fue "una de las cosas" que le "ayudaron" a decantarse por el Betis el pasado verano: "Disfruté muchísimo viéndolo el año pasado y ahora tengo la suerte de hacerlo sobre el campo".

Sobre su primer gol oficial como bético, el cántabro se mostró "muy contento", aunque fue "una pena por los tres puntos" que no pudieron conseguirse: "Un sabor agridulce, porque teníamos todos mucha ilusión en este partido y ya mirando en el del jueves, ante el Girona".

Canales, quien asegura que nunca pensó en tirar la toalla con las lesiones ("en la vida nunca te tienes que rendir"), asegura que "ahora" está "disfrutando más que nunca", por lo que espera poder seguir demostrando su mejor versión sobre el campo: "El tema físico ayuda, encontrarte bien y tener la confianza de que estas haciendo las cosas bien".

Sobre Setién, dijo que "su manera de ver el fútbol y de pensar", así como las de su cuerpo técnico, "son calcadas" a la suya, lo que lo hace todo más fácil para él en Heliópolis.

Por último, se refirió Canales al partido de este jueves frente al Girona, dirigido por Eusebio, al que conoce de San Sebastián: "En los últimos partidos ha cambiado a cinco atrás, como jugaba el Girona antes. Él siempre juega con un 4-3-3".