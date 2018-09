Quique Setién, el buen padre

Usted que me lee. Sí, sí, usted. No sé si tendrá hijos o no. Si los tiene, quizás pueda entender lo que le voy a explicar. Póngase que usted tiene un hijo, al que quiere y protege por encima de todas las cosas. Póngase que su hijo, en su desarrollo normal, está pasando por un mal momento, como el que podemos pasar cualquiera, y que usted, como padre, ve cómo, en un momento de debilidad, comienzan a atacarlo.



Hasta aquí, entiendo, comparto e incluso defiendo la actuación del entrenador del Betis. Me parece perfecto que saque las garras para defender a los suyos. Lo haríamos cualquiera por alguien a quien queremos. El problema en este caso es que Setién puede confundir el origen de las críticas. No hablo por la grada del Betis -me parecería presuntuoso-, pero me parece cuestionable la gestión que el técnico ha hecho en este asunto. Francis está a años luz del rendimiento que ofreció el curso pasado. Puede que sea la presión o un momento de forma puntual, pero el Betis está obligado a cumplir con unas expectativas, que parecen incompatibles con ese carácter paternalista que está demostrando Setién. Puede que el error sea que, en su afán por proteger a un jugador, esté desatendiendo al resto del equipo.

Setién es una persona muy empática, quizás en exceso, una condición casi opuesta a la ambición que se le reclama. En el equilibrio que tanto le gusta al entrenador estará la virtud. De que lo encuentre dependerá en gran medida el éxito de su equipo.