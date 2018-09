Quique Setién, con Pérez-Reverte, 'porque así no hay quien escriba nada'

Quique Setién ha recurrido este lunes a un artículo sobre la autocensura del escritor Arturo Pérez-Reverte en el que afirma que 'así no hay quien escriba nada' y que 'lo primero que desactiva a un periodista, a un novelista, a cualquiera, es vivir con miedo de sus propias palabras'.

'Sin desperdicio ninguno', concluye el cántabro en su cuenta de twitter tras la cita a Pérez-Reverte y a su artículo 'Mariconadas', publicado en el 'XL Semanal' de este domingo y en el que el escritor alerta de un 'triste devenir' en el que reine la autocensura de sus propias opiniones.

'Y así, poco a poco, fraguamos un triste devenir donde nadie se atreverá a decir, sea o no correcto, sea o no acertado, sea o no la verdad oficial, ni a hacerlo de forma espontánea, sincera, por miedo a las consecuencias', mantiene Pérez-Reverte.

Setién ha colgado este mensaje horas después de las discrepancias que mantuvo ayer en el partido ante el Athletic de Bilbao con cierto sector de la grada bética disconforme con la alineación del lateral derecho de la cantera bética Francis Guerrero.

En lo que parece un acto de reafirmación en su credo futbolístico y de sus apuestas en las alineaciones que pone en liza, Quique Setién suscribe el artículo del autor de Cartagena al subrayar que no tiene 'desperdicio ninguno'.

El entrenador santanderino, quien pidió disculpas por reprocharle en un momento del partido a parte de la grada que criticaran a sus jugadores, algo que "nunca se debe hacer", sí señaló que "en muchos momentos a los futbolistas le quema el balón porque no se sienten apoyados" y le da "mucha pena".