Un Betis superior sólo ante 'débiles'

Al Real Betis le está costando ver portería. Tres tantos en seis partidos, cinco de Liga y uno de Europa League, ofrecen un pobre bagaje: el conjunto de Quique Setién marca cada 180 minutos, o lo que es lo mismo, un gol cada tres horas de juego. Sólo el Villarreal ofrece un guarismo peor en Primera división, un dato que queda algo suavizado con el hecho de que los pocos goles béticos, al menos, han servido para sumar puntos: el de Joaquín ante el Sevilla en forma de triunfo, y los de Marc Bartra y Canales al Athletic Club para igualar el 0-2 con el que se habían puesto los vascos y firmar un empate.

Pero, qué duda cabe, el rendimiento ofensivo del Betis hasta el momento no está siendo el esperado, máxime cuando sus escasas dianas sólo han sido conseguidas ante rivales en inferioridad numérica. En el derbi, el testarazo de Joaquín fue 14 minutos después de que Roque Mesa viera la segunda tarjeta amarilla por aquella polémica acción con Pau López. Y contra los ´leones´, sólo la roja por doble amonestación de Susaeta al borde del descanso propició que el cuadro verdiblanco pudiera dar un paso adelante que, hasta ese momento, había sido incapaz de dar por la alta presión de los bilbaínos, facilitando de esta manera que el segundo tiempo el terreno de juego pareciera estar inclinado hacia el Gol Norte del Benito Villamarín, que es hacia donde atacaba el Betis y en la portería en la que marcó sus dos goles.

Así las cosas, parece que el once contra once no se le da bien al equipo de Setién, una circunstancia que, sin embargo, desde su propio vestuario se ve de una forma distinta a la que pueda parecer.

"Ya son varios los partidos en los que han echado a varios jugadores rivales, y es algo que propiciamos nosotros", dijo Sergio Canales el pasado lunes en los medios oficiales del club de Heliópolis, en alusión al fútbol de posesión y combinativo que practican los verdiblancos. Y no le falta razón al jugador cántabro, ya que el Betis es, junto a Girona y Huesca, el conjunto que más expulsiones ha provocado hasta la fecha en Liga, dos en total, a las que hay que sumar las dos tarjetas amarillas y consiguiente roja que le mostraron a Tsimikas (Olympiacos) en el encuentro de la semana pasada de Europa League, y que valió para que el Betis afrontara los últimos 20 minutos con un jugador más. Eso sí, el gol no llegó en el Georgios Karaiskakis de Atenas.

Todos estos datos, la poca capacidad realizadora de los béticos, contrastan con los ofrecidos la temporada pasada, en la que fueron los quintos máximos anotadores de Primera división. Por no decir que jugadores como Loren, Sanabria y Sergio León, que en la 17/18 firmaron 26 dianas entre los tres, todavía no han cantado gol. Sin duda, es la puntería uno de los aspectos que el Betis de Setién debe mejorar.