Setién, su análisis de los cambios en el Betis, su gesto y Francis

"Antes de las preguntas, el otro día escuché las preguntas a Berizzo antes de jugar nuestro partido y todas fueron de fútbol, todas, nada más, era una puntualización". Así ha comenzado Quique Setién su rueda de prensa, aunque las cuestiones sobre su gesto durante el partido ante el Athletic a un sector del beticismo volvieron a salir en la sala de prensa.

"Ya el otro día pedí perdón, lo reitero, es verdad que tengo que controlarme más, pero a partir de ahí yo no estaba especialmente molesto por mí, esto ha pasado en todos sitios, y aquí antes, no hay ningún problema. Pero tal y como estamos, el apoyo que necesitan los jugadores es fundamental. La afición es soberana, la gente puede decir y pensar lo que crea conveniente, trato de convencer a la gente de que ese no es el camino, si yo no lo pudo hacer seguiré mi camino. Lo importante es que eso a mí no me va a afectar a mi toma de decisiones porque pierdo la credibilidad del grupo, y entonces si la pierdo me tendría que ir", explicó el cántabro.

Sobre el estado emocional de Francis, el míster verdiblanco ha dicho: "Está bien, es un chaval fuerte, que le va a curtir esta situación. Ayer mismo me dijo que estaba bien, fuerte, es un chaval que ha ido a la sub 21 con dos técnicos diferentes, seguirá jugando cuando lo crea conveniente".

En estos días, Setién ha recibido también el apoyo de gran parte de la afición pese a su gesto, algo que agradece pero a lo que resta importancia: "Agradezco enormemente el apoyo, pero lo correcto no es personalizar. Es una situación que afecta al Betis como club y como entidad, los personalismos... Hoy me toca a mí y mañana a otro. Hay que tener un sentimiento de unión para que el club crezca, y es más fácil hacerlo juntos que separados. Sé que es imposible convencer a todo el mundo, pero lo importante de verdad es el Betis. Los que lleváis aquí muchos años ya sabéis la capacidad que tiene para cambiar sus ritmos, está bien, está mal, está bien... Y nunca sabes el motivo exacto de esos cambios. Esto es un tema para debatir y analizar desde la tranquilidad y la prudencia. No soy más ni menos que nadie, yo estoy aquí de paso como todos. Lo que queda siempre es el club, la institución, a la que hay que salvaguardar".

Además, el preparador entró en una larga divagación sobre el porqué de los continuos cambios en el Betis: "De repente uno no se explica como este club puede un año jugar la Champions y ganar la Copa y al siguiente descender. En Segunda ahora hay diez equipos con una historia en Primera de muchos años. O equipos que están en Primera que quizás no deberían estar y están haciendo un papel de lo más digno, a esto es para darle muchas vueltas. A nosotros lo que nos preocupa es el Betis, hay que pensar qué está pasando, la explicación que yo le doy a esto es: ganamos al Sevilla aquí, todo el mundo estaba entusiasmado y feliz con el equipo; hemos ido a Valencia y los sometimos; a Atenas contra un rival de Champions, hicimos un partido espectacular; y luego aquí el Athletic nos mete dos goles en diez minutos... Estos futbolistas se han ganado el apoyo en situación difíciles. No vamos a ganar siempre, y esto tienen que saberlo. Poner a un futbolista en un estado de tensión no es positivo. Son cosas que tendríamos que reflexionar. No sé los que son, cada run-run que me llega de alguien negativo hay 200 positivos. Si podemos convencer a esta gente, trataremos de hacerlo. A mí me gusta convencer a todo el mundo, aunque sean 20. Me encantaría sentarme uno a uno con ellos y explicarles las cosas, seguro que cambian de opinión. Hay sufrimos todos y apechugamos todos. Sacar la bandera solo cuando ganas, eso es un poco ventajista. Hay una cuestión, no sé vuestra percepción... Es mucho más importante que las actuaciones personales, las sensaciones que transmite el equipo. A mis jugadores les digo que piensen en el equipo, uno puede equivocarse, pero el respaldo de todo el equipo es lo que los va a sacar adelante. Le doy tanta importancia a un pase como a meter goles, no quieron que estén obsesionados en meter goles, eso llega como consecuencia de todo lo demás. Lo importante es que el equipo juega muy bien, y el gol llegará".