Loren, el delantero más efectivo del S. XXI

"No creo que nuestros delanteros tengan ansiedad, nosotros no les exigimos meter goles. Saben que juegan o no no por meter goles, sino por lo que aporten al equipo", dijo Quique Setién en la previa del partido ante el Girona cuestionado por la sequía goleadora de sus delanteros, que no habían visto puerta todavía.

Sin embargo, Loren matizó las palabras de su entrenador nada más terminar el encuentro en Montilivi, donde el delantero marbellí anotó su primer gol de la temporada y el primero de un delantero en lo que va de curso. "Llevaba unos partidos en los que fallaba muchísmo, no lo voy a negar, en el primer tiempo tuve dos pero estaba en la dinámica que no entra, pasa eso, y en el segundo tiempo con un gran centro de Francis, pude empujarla.

Nos quitamos un peso de eincima y, en mi caso, que he podido ver puerta, nos quitamos la presion de que a los delanteros no nos entraba nada", señaló el goleador en los micrófonos de beIN Sports.

Loren cargaba sobre sus hombros con la responsabilidad del gol. Su fulgurante debut en Primera división la temporada pasada elevó las expectativas y le provocó cierto grado de ansiedad. No en vano, su relevancia en el equipo ha crecido de forma exponencial hasta el punto de convertirse en el goleador más efectivo del conjunto verdiblanco en todo el siglo XXI, según apunta el perfil especializado @LaLigaenDirecto, que señala que el malagueño ha dado a su equipo un total de 12 puntos con los ocho goles que ha anotado con la camiseta de las trece barras, lo que hace un promedio de 1,5 puntos por cada gol anotado.

Así, en sus dos primeras apariciones con el primer equipo la pasada temporada le dio nada menos que cinco puntos al Betis. Sin sus dos goles ante el Villarreal (2-1) y el tanto que anotó ante el Deportivo (0-1) en Riazor el Betis hubiese sumado apenas un punto, por lo seis que firmó finalmente. Unas jornadas después, en Vitoria, contra el Alavés (1-3), volvió a marcar un doblete sin el que el Betis tan sólo hubiese podido traerse de Mendizorroza un empate, por lo que, en aquella ocasión, dieron nuevamente dos puntos al cuadro heliopolitano. En Girona, en la jornada 32 del curso anterior, convirtió el gol del sufrido triunfo verdiblanco, tras una gran jugada personal de Joaquín. Otro gol que supuso dos puntos más para la aportación personal de Loren al Betis. Y, por último, en el derbi del Villamarín del pasado año, sin su gol el Betis hubiese perdido ante el Sevilla, con lo que su diana ante el eterno rival reportó un punto más al equipo, con el que, además, certificó su clasificación directa para la Fase de Grupos de la Europa League, sin pasar por rondas previas. Finalmente, este año, con su gol en Montilivi, ha vuelto a dar puntos importantes (hasta un total de doce) a su equipo.