Así es el F91 Dudelange, el equipo que ha puesto a Luxemburgo en el mapa

El F91 Dudelange pasó a la historia del fútbol europeo tras eliminar al Cluj rumano en el camino a la Fase de Grupos de Europa League y ser el primer conjunto luxemburgués en disputar competiciones europeas.Su origen se remonta a 1916, cuando unos trabajadores italianos crearon el Alliance Dudelange en la zona sur de Luxemburgo, muy cercano a la frontera con Francia. Estos trabajadores eran aficionados del Milan, de ahí que sus primeros colores fueran el rojo y negro de los lombardos. Finalmente, el actual F91 Dudelange nació en 1991 con la fusión del Stade Dudelange, US Dudelange y el Alliance Dudelange. La casualidad quiso, además, que su primer rival en la Fase de Grupos fuera precisamente el Milan, equipo del que es confeso seguidor su presidente, Romain Schumacher y su entrenador, Toppmöller, pero no así Flavio Becca, el hombre que pone el dinero y que es aficionado del otro equipo de la ciudad, el Inter.

Es a Becca a quien hay que reconocerle el éxito del Dudelange. Llegó al club hace 20 años para acabar con el reinado del Jeunesse d'Esch. En esos 20 años, el F91 ha conquistado 14 títulos de campeón nacional y sólo el Fola Esch -administrado por Gerard López, el archienemigo de Becca y hoy propietario del Lille francés- ha podido con su dominio. Hasta ahora se le había resistido entrar en la Fase de Grupos de la Europa League, pero tras formar un equipo en el que el 75 por ciento de los jugadores tenía experiencia en competición europea -fases previas de Champions y Europa League- ha logrado el objetivo. Sólo por disputar la competición, el Dudelange recibirá 3,3 millones de euros que es el equivalente al presupuesto anual de la entidad. Becca, que también ha comprado un equipo en Bélgica -Excelsior Virton- y también estuvo en el Trek de ciclismo y tiene un equipo de Moto3 con el que ha ganado un campeonato, espera que el tirón del Dudelange sirva también para que el fútbol luxemburgués dé un paso al frente. "Aquí hay que jugar los partidos antes de las cinco de la tarde porque si no la iluminación no es suficiente", se lamenta. "No queremos que el resto de equipos estén 20 kilómetros por detrás", ha señalado Schumacher en alguna entrevista.

De hecho, la selección de Luxemburgo ha mejorado mucho sus resultados e incluso recientemente fue capaz de empatar con toda una campeona del mundo como Francia.

En cualquier caso, el nivel del Dudelange , que sólo cuenta con dos profesionales a tiempo completo además del cuerpo técnico y la plantilla, es muy inferior al del Betis. "En Italia seríamos un equipo de Serie C", comentó Becca en la previa del choque contra el Milan, que sólo fue capaz de vencer a los luxemburgueses por 0-1. Son sin duda, el equipo más modesto de la presente edición de la competición y todo lo que no sea que acaben con cero puntos esta Fase de Grupos será una gran sorpresa.

En Europa juega en el Josy-Barthel

El estadio del Dudelange, el Jos Nosbaum no reúne las cualidades para jugar partidos UEFA, así que disputan sus choques europeos en el Josy-Barthel, que es el estadio nacional de Luxemburgo, un recinto polideportivo con capacidad para algo más de 8.000 espectadores.