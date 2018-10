Irene y el sueño de subir al Betis a Primera y jugar en el Villamarín

El programa El Día Después, de #Vamos, emite esta noche un reportaje sobre Irene Guerrero, la capitana del Betis que cumplió su sueño de jugar con el equipo femenino del conjunto verdiblanco en Primera división.



En el avance del reportaje, Irene muestra su ilusión por entrar en el equipo de su vida y poder lograr el sueño del ascenso de categoría. "Mi sueño desde pequeña es vestir el Betis. ¿Cómo iba a existir el Betis y yo no iba a formar parte de él? Yo quería ser historia del Betis. Quería subir al Betis a Primera", explica.



Además, habla del sueño también cumplido de jugar en el Benito Villamarín: "He jugado por primera vez en el Villamarín y eso sí que digo que no lo puedo describir".