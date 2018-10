Lo Celso, feliz: "Me gustaría seguir en el Betis"

Fichaje de relumbrón, el protagonismo de Giovani Lo Celso en el Betis va creciendo poco a poco. Ante el Leganés, de hecho, jugó su primer partido completo y firmó su actuación más determinante, al originar el gol de Loren con un gran pase a Tello.

Por todo ello, el argentino se muestra "contento" y ya piensa incluso en seguir de verdiblanco más allá de esta temporada (el club tiene una obligación de compra por 25 millones si se mete en Europa): "Ahora trato de disfrutar el día a día, adaptarme a lo nuevo, pero me siento muy cómodo y eso es importante para un jugador. Después lo que pase en un futuro se verá, pero estoy muy contento. Me gustaría seguir aquí, estoy feliz y me he encontrado en un gran grupo, pero no puedo ir más allá".

"Me han recibido muy bien los compañeros, el cuerpo técnico y todos los que trabajan en el club. Estoy adaptándome a la idea del entrenador y a todo del Betis", añadió en este sentido el centrocampista en Canal Sur Radio, donde se deshizo en elogios hacia la pasión con la que vive los partidos la afición bética: "Hay un gran ambiente y para un futbolista jugar así es muy lindo y lo hace sentir importante, contamos con todo el apoyo de ellos. Eso para nosotros es muy importante. Hay que aprovecharlo cada vez que nos toque jugar acá y hacernos fuertes".

Así, tras lograr "un triunfo bárbaro" ante el Leganés, Lo Celso sólo piensa en dar continuidad a la buena racha con otra victoria en casa ante el Dudelange: "A cualquier jugador le gusta jugar mucho seguido y esto de estar en LaLiga y en Europa es muy lindo. Dejamos ya atrás el triunfo del domingo y estamos preparando el del jueves, que es muy importante para nosotros y esperamos afrontarlo de la mejor manera, conseguir los tres puntos que es lo que queremos. Ellos vendrán a hacer su juego, que se juegan mucho, a demostrar lo suyo, y nosotros hacer nuestro juego, sobreponer nuestra idea y quedarnos con los tres puntos, que serán muy importantes para lo que viene".

Y sin respiro, el domingo tocará visitar el Wanda ante un Atlético que tiene los mismos puntos que los verdiblancos, lo que acrecienta la ilusión del jugador cedido por el PSG: "Sabemos que hoy en día está muy parejo todo. Hay muchos equipos en poco puntos y teníamos que aprovechar la oportunidad para entrar en el lote de arriba. La idea es ir paso a paso, obviamente es lo que trajo resultados hasta acá y ya veremos los resultados adelante. El domingo jugaremos ante un gran rival. Tenemos dos partidos muy lindos por jugar, jueves Europa y domingo con en Atlético en su cancha, que sabemos que se hacen fuertes. Pero primero jueves, que nos jugamos mucho".