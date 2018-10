El presidente del Dudelange: "Corremos el riesgo de sufrir una goleada"

El Dudelange está viviendo un sueño en la Europa League tras obrar el milagro de convertirse en el primer equipo de Luxemburgo en entrar en la Fase de Grupos de una competición continental. Su presidente, Romain Schumacher, cuenta a ESTADIO lo que supone para el club y para el país este logro, y reconoce que no sería un mal resultado perder por pocos goles este jueves en el Benito Villamarín ante el Betis.

"Jugar la Europa League es muy especial para nosotros. Desde junio venimos disputando rondas clasificatorias y hemos conseguido meter a un equipo luxemburgués en Fase de Grupos por primera vez. Es histórico. También es un gran desafío para nosotros. Es la diferencia entre ser un club profesional o no. Un club como este no tiene funcionarios para organizarlo todo, pero somos un buen grupo de gente con talento para sacarlo adelante", explicó el mandatario, que insiste en un carácter amateur que han logrado reducir una pizca con esta clasificación: "La mayoría de nuestros jugadores no son profesionales y tienen un trabajo al margen del fútbol, en las finanzas y otros servicios. Con la entrada en Europa League hemos hecho que algunos se dediquen sólo al fútbol al menos durante estos meses".

Tras un debut en el que le plantaron cara al Milan, Schumacher confiesa que no se les escapa la posibilidad de que salgan goleador de Heliópolis. "Debutamos contra el Milan y es cierto que una parte de los fundadores del club venían de Italia para trabajar en la industria del acero y de la construcción. Eran aficionados del Milan y también alguno de la Juventus. Nuestro actual sponsor principal, Flavio Becca, es hincha del Inter, por lo que tenía especial interés en ganar al Milan. Finalmente fue un 0-1 que no es para nada deshonroso para un club como nosotros", indicó a ED el máximo mandatario del Dudelange, que elogió al conjunto heliopolitano: "Sabemos de la calidad del Betis. La liga española es muy fuerte y somos conscientes de que corremos el riesgo de sufrir una goleada. Siempre queremos ganar, pero una derrota por pocos goles no sería algo deshonroso. El entrenador lo sabe y saldremos muy concentrados ante un equipo que acabó quinto en una de las mejores ligas del mundo".

En este sentido, Schumacher asegura que el nivel del Dudelange está por debajo del de los equipos de Primera y Segunda en España a pesar de que poco a poco están experimentado una mejoría. "Nuestro equipo sería un Segunda B, pero hemos intentado subir algo el nivel".

Como curiosidad, el presidente, que recordó durante la entrevista que en su época de jugador tuvo "el honor de jugar en el Camp Nou", reveló que "el F91 no es el club más amado de Luxemburgo".

"Tenemos un sponsor fuerte detrás y muchas veces la gente tiene antipatía por el dinero. Pero aun así logramos vender las entradas para nuestros partidos de casa, que jugamos en el estadio de la Federación. El Gran Duque de Luxemburgo vino a vernos contra el Milan. Es una señal también para el resto de clubes de Luxemburgo para crecer e invertir", señaló Schumacher, protagonista en este cuento de hadas.