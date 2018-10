El Betis 'teme' al Ibrahimovic del Dudelange

No es el Dudelange un equipo que deba poner en excesivos problemas al Betis en su retorno al Villamarín en competición europea. Es un equipo semiprofesional que no destaca por sus grandes nombres, si bien hay uno que llama la atención.



Le ha pasado hasta al community del Betis, que al repasar la lista de goleadores del último partido del Dudelange -ganó 6-1 al UT Pétange- se ha topado con un apellido ilustre en el fútbol mundial: Ibrahimovic. Eso sí, como era obvio, su nombre de pila no es Zlatan sino Sanel. El bosnio anotó un doblete.





También marcaron en ese choque, héroe en la eliminatoria contra el, el hombre gol de un equipo que ya ha hecho historia.