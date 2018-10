Guardado bromea: "Canales es un chupón"

"Canales es un chupón", ha bromeado el mexicano Andrés Guardado, que ha acompañado a Quique Setién durante la rueda de prensa previa al partido de este jueves frente al Dudelange de Luxemburgo, al ser cuestionado sobre la ausencia de lanzamientos lejanos a portería por parte del Betis. "Hay opciones de pasar y tira, el cabrón", siguió bromeando el azteca, quien abogó por potenciar dicho aspecto: "Giovani (Lo Celso) y yo también intentaremos tirar. La verdad es que no eres la primera persona que me lo pregunta, lo intentaré. Me acordaré de ti si marco un gol".

Sobre la vuelta del Betis a Europa (este jueves es su primer partido como local), Guardado indicó que "dentro del grupo" están "con muchas ganas por afrontar el año como se ha planteado, el fruto de todo lo trabajado el año pasado y con ganas de disfrutar de Europa". "Es un grupo muy bonito, con equipos históricos como Olympiacos y Milan. El ambiente en el Villamarín siempre es grandioso, y ahora con el regreso a Europa pues aún más", añadió el internacional mexicano, quien también tuvo palabras sobre la competitividad existente en la plantilla y las rotaciones del míster: "Las preguntas del míster ahora son trampa. Si te pregunta cómo estás y le pones mala cara, te deja fuera. Está deseando que uno tosa".

"Lo principal es que mañana entremos con la misma concentración de todos los partidos. Si no, ahí saldríamos perdiendo. Al igual que si saltamos con la idea de golear... Ojalá de cara a puerta estemos más acertados que en otros partidos. No me gusta hablar de golear antes, porque te quita del objetivo, que es ganar. Confío que los compañeros lo tengan claro, y en Europa hoy día no hay partido fácil. Si salimos relajados se va a complicar muchísimo", indicó Guardado en relación al duelo frente al Dudelange, en el que espera ser titular en el centro del campo junto a cualquiera de sus compañeros: "Con cualquiera me entiendo bien en el campo; cada uno tiene sus cualidades y sus defectos, por así decirlo".