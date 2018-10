Setién: "El Dudelange no es el Milan, pero son tres puntos importantísimos"

Quique Setién, técnico del Real Betis Balompié, se ha referido al encuentro de Europa League de este jueves frente al Dudelange en el Benito Villamarín, eludiendo en rueda de prensa la posibilidad de que se trate de un partido trampa. "El fútbol, evidentemente, siempre hace regates inesperados y te llevas sorpresas que no esperas. Yo ya les advertí a los futbolistas que no me gustaría tener que cambiar a ninguno a los 10' de partido. Yo lo que realmente pienso es que vamos a seguir en la dinámica que estamos. No tengo ningún motivo para pensar que mis jugadores se van a relajar, por lo que vamos a plantear el partido con máxima seriedad", dijo el cántabro, quien reconoció que "quizá es verdad" que se trata del equipo "más débil y de una liga inferior", pero que al Milan "le costó trabajo superarlo". "Juega bien al fútbol y trata de hacerlo. Tiene ciertos mecanismos para crearnos problemas", apostilló Setién.

Un encuentro, frente al Dudelange, que supone la vuelta del Benito Villamarín a Europa: "Todo lo que hicimos el año pasado empiezas a disfrutarlo ahora. Ya lo hicimos en Grecia frente a Olympiacos. El rival de hoy no tiene la entidad del Milan, pero son tres puntos importantísimos que nos van a ayudar a seguir ahí, a mantener la ilusión y seguir creciendo como equipo. Ojalá podamos disfrutar de este partido y de muchos que vengan, mas allá de la fase de grupos que esperamos pasar".

Sobre la situación del Betis en LaLiga, a la altura de los grandes y empatado a puntos con el Atlético de Madrid, cuarto, el cántabro se mostró sensato y apeló a que el campeonato acaba de empezar: "Nunca vamos a estar a la altura del Real Madrid, el Barcelona o el Atlético salvo en un momento puntual. Esto es una competición que dura nueve meses y al final las cuentas van a salir y los tres grandes van a estar arriba, porque son los mejores y porque son los que más potencial tienen; a nosotros aún nos queda un trecho bueno para llegar ahí". Junto a ello, también fue cuestionado el técnico cántabro a sus palabras sobre el posible liderato del Betis al que se ha referido recientemente durante una entrevista con Diario de Sevilla; hipótesis que argumentó: "Con dos goles más que hubiéramos hecho, que los hemos merecido. Por lo general hemos tenido más ocasiones que los rivales, más el balón y así lo hemos merecido. Las dos ocasiones que he comentado, Inui en Vitoria y el remate de cabeza de Tonny ante el Athletic; nos hubieran dado unos puntos que nos podrían haber puesto líderes. El argumento es bastante sensato".

Al margen de ello, Quique Setién también fue se refirió a otras cuestiones, como la posesión, las rotaciones o la continuidad en el once de un Loren Morón en racha de cara a gol.

Posesión: "En sí misma, para nosotros, como valores, es intrascendente. Para nosotros es un medio para hacer gol y que no nos lo haga el rival. Lo normal es que el rival también la tenga, pero si nos la cede, preferimos tener el balón a no tenerlo. Nos facilita mucho las cosas, estamos cerca de poder marcar y, además, los alejamos de nuestra portería. Por sí misma no tiene trascendencia; no vamos a acabar las ocasiones por acabarlas. Si no podemos, pues retenemos el balón en el campo y esperamos tener ocasiones ante el rival, que opta por hacer lo contrario, que es encerrarse en su campo. El otro día, cuando el rival se abre, vemos que no necesitamos dar tantos pases y encontramos espacios. La posesión por ella no nos vale para nada, sólo para llegar a la portería más que el rival y alejarnos de la nuestra".

Bajas y rotaciones: "No tenemos ninguna baja, ni un catarro. Todos están fenomenal y con mucha ilusión de competir. Ahora me toca a mí elegir. Será algo habitual, espero tener yo los problemas que tener a jugadores lesionados. Feddal ha tenido un periodo largo de inactividad que requiere tiempo para incorporarse al grupo al mismo nivel que sus compañeros. Lleva tiempo entrenándose con normalidad, pero es verdad que los últimos entrenamientos, por los partidos, son de baja intensidad. Podría estar para unos minutos, pero ahora soy yo quien tiene que ver si será mañana o el próximo partido. Si se quejan los jugadores porque quieren jugar es porque se lo pasan tan bien que no quieren descansar. A mí también me gustaría, pero ellos no piensan en el futuro, sólo en el momento. Para eso estoy yo y en este sentido, al que le toca le toca. El otro día le tocó a Andrés y mañana a otro. Lo importante es que lo hagan bien, que todo el mundo pueda demostrar sus cualidades. Es verdad que alguno se lleva un disgusto y tengo que aguantar una mala cara, pero todo es pasajero.

¿Loren titular?: Por Loren siempre vamos a apostar, al igual que por el resto de jugadores que tengo. Para mí todos son importantes. A veces es más fácil quitar al que mejor está que al que peor. Quiero llegar al final de temporada como el año pasado; si vamos perdiendo jugadores, pierden motivación... Llegan los partidos importantes, por ejemplo el de mañana, y me encantaría poner a un montón de jugadores más, pero no puedo; tengo un límite. Para el equipo es importantísimo lo que ocurrió el otro día; siete de los menos habituales que nos permitieron ganar y hacer un partido espectacular. Loren es uno más; podrá estar en un momento importante y muy bueno, pero tampoco tiene que dejar de estarlo si no juega un partido. Lo importante es la fortaleza del equipo".

¿Europa, Champions?: No sé. Creo que estamos siendo mejores que el rival, pero nos está costando hacer goles. Otro motivo importante a tener en cuenta es el nivel que están dando otros equipos. Entiendo cuatro o cinco equipos que, por potencial, deben estar ahí. Uno el Valencia y otro el Sevilla. También otros clubes buenos como el Celta, tiene un equipazo; la Real Sociedad, o incluso el Getafe, que está haciéndolo muy bien. El año pasado hubo varios que hasta el final tuvieron opciones de entrar en Europa y no se les esperaba. Si seguimos en esta línea en cuanto a juego, ocasiones, control... Posiblemente podremos estar ahí luchando con estos equipos hasta el final; esos últimos cuatro o cinco partidos que son tan importantes. Eso es lo que nos ocurrió el año pasado, que ganamos siete partidos en el final que nos catapultaron hasta donde estamos".