Sanabria se sacude la presión de un plumazo

Por fin. Sanabria se fue ayer a la cama con una sonrisa. Y no es para menos. El delantero acabó con su particular sequía goleadora anotando un gol no exento de polémica. El colegiado tuvo que acudir al 'ojo de halcón' para validar el cabezazo del paraguayo, pero la tecnología demostró que el balón había entrado y con él, el '9' verdiblanco se sacudió toda la presión que le venía persiguiendo en el arranque.

El gol le liberó hasta tal punto que hubo un antes y un después. Con el 1-0 en el marcador, Sanabria se encontró mucho más cómodo. Llegaba con ese segundito de ventaja que le faltaba antes y conectó a las mil maravillas con Lo Celso, fabricando una jugada de ensueño para hacer el segundo. Una cabalgada del argentino, que abrió a su derecha, donde el delantero regateó a la defensa para servir en bandeja el primer gol como verdiblanco al internacional albiceleste.

Tuvo tiempo para una nueva oportunidad a cinco del final, tras un pase de Barragán, pero se quedó sin espacios para el remate.