Pau López: "No vamos a cambiar ganemos o perdamos"

Madrid, 7 oct (EFE).- Pau López, portero del Betis, dijo tras la derrota 1-0 con el Atlético de Madrid que su equipo sabía que "quien marcara primero iba a ganar el partido", señaló que cuando el bloque rojiblanco se pone por delante es "casi imposible" meterle gol y remarcó la invariable idea de juego de su conjunto.

"Si estamos este momento donde estamos en la Liga y la Liga Europa es porque el equipo cree en cómo juega, tenemos las ideas muy claras y vamos a seguir siempre así. No vale que en las malas la posesión no vale y en las buenas la posesión sí vale", declaró.

A la vez, expresó que no sabe "ni tampoco" le "importa mucho" si la posesión de la pelota ya no es tan determinante: "Sabemos a lo que jugamos, nuestro equipo no va a cambiar y ganemos o perdamos siempre va a jugar a lo mismo, con esta misma idea, que nos funciona muy bien. El equipo está disfrutando y seguiremos así siempre".

"El primer tiempo estuvimos bastante bien, en la línea que hemos estado jugando los últimos partidos. En la segunda parte nos ha costado un poco más, ellos han ido un poco más arriba, nos costaba mucho la salida de la pelota y nos hemos echado un poco más atrás. Cuando mejor estábamos en la segunda parte, cuando hemos superado el 'arreón' de ellos, ha llegado el gol de Correa", valoró.partido.

"Sabíamos que quien metiera primero iba a ganar el partido. Nosotros hemos tenido la primera de Loren, que no la hemos metido, y ellos han tenido la de Correa que acaba en gol", continuó el guardameta, que consideró que "un equipo como el Atlético que aspira a todo es normal que te ponga más dificultades que otro conjunto".

Para él, cuando el Atlético se adelanta en el marcador "es casi imposible marcarle gol". "Al final, un equipo que está tan trabajado defensivamente es casi imposible marcarles cuando van por delante. Son jugadores que trabajan como los que más. Faltando 15 minutos sabíamos que era complicado", añadió.

Del penalti reclamado por Loren Morón en el segundo tiempo, cuando fue derribado por Lucas Hernández, Pau López expuso que supone que el VAR "lo ha revisado como revisa todas las jugadas y ha decidido que no es penalti". "Tampoco hay que hacer mucho hincapié. Si no ha sido penalti, pues no ha sido penalti", declaró.