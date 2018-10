Setién: "Contrarrestar al Atlético aún no está a nuestro alcance"

Quique Setién, técnico del Betis, analizaba así en sala de prensa la derrota de los suyos a manos del Atlético, que fue superior en la segunda parte. "Si exceptuamos en la primera jugada en la que Loren se ha quedado solo delante del portero, nos habríamos puesto en ventaja y le habríamos complicado las cosas al atlético. A veces no te da con todo para ganarle a estos equipos. No es fácil ante un equipo que es tan disciplinado y que tiene a tantos jugadores diseñados para hacer este trabajo. Hemos hecho lo que hemos podido Nos hubiera gustado dar un poco más, pero el rival se lo ha tomado muy en serio, ha sido muy disciplinado. En las veces que hemos salido no hemos podido llegar, porque ellos se repliegan bien. A veces es normal que las transiciones defensa-ataque y al revés cuando hay recorrido y cuando juegas ante equipos como este que te somete, son jugadores muy fuertes no es fácil mantenerles ese ritmo y esa intensidad", ha explicado,

Y es que Setién ha lamentado el poco tiempo de descanso entre partidos y partidos: "Cuando hemos estado frescos, hemos estado mejor y hemos podido jugar más cerca de su área y en su campo. En la segunda mitad hemos tenido pérdidas como consecuencia de la presión a la que te someten. Les hemos dado más vida y hemos tenido que defender algunas jugadas más de las que hemos tenido que defender en la primera parte. Estoy contento, hay que estar ahí para saber cómo son estos equipos. Les hemos creado peligro y han estado pidiendo la hora. Quizás no es lo suficiente porque queremos ganar los partidos. Todavía estamos un escalón por debajo de estos equipos".

Sobre si cree que a su equipo le falta un plan B para este tipo de partidos, Setién ha dicho: "Ya lo dije el otro día cuando me preguntaban. El plan B ya lo dijo un entrenador antes que yo, que es hacer mejor el plan A. Tenemos los mecanismos, con jugadores como Godín no tiene sentido dar pelotazos. Nosotros hemos decidido hacer esto y nos va muy bien. Hoy perfectamente podíamos haber empezado ganando el partido con claridad si Loren hubiera tenido más pausa. Es una acción trabajada, hemos encontrado el camino y nos hemos quedado solos delante del portero. Contrarrestar a este equipo aún no está a nuestro alcance. Tienen una superioridad tremenda en todo. Tienen a tres centrocampistas en la selección? venir aquí y tener el balón es para felicitar a mis jugadores. Tres canteranos que llevan 20-25 partidos en Primera división. Nos hubiera gustado tener algo más de continuidad en el juego, pero hay que tener en cuenta al rival".

En cuanto al cambio de Guardado y su lesión, el míster verdiblanco ha explicado: "Ha sufrido un problema en el isquio. No sabemos el alcance y hay que hacerle pruebas. Tenemos suerte de que tenemos un parón de dos semanas. A ver lo que tiene y para cuánto tiempo".

Sobre el Atlético y su relación con Simeone, Setién ha comentado: "Me llevo bien, no tengo ningún problema con él. En parte estoy de acuerdo, es verdad que hemos mejorado defensivamente pero creo que es como consecuencia de tener mejor el balón. Cuando, como el pasado domingo, tienes 80 minutos el balón, es difícil que el rival te haga gol. Defensivamente hemos mejorado, pero la conservación del balón la hemos mejorado tremendamente respecto al año pasado".

Por último, Setién ha valorado la actitud y el esfuerzo de sus jugadores en este primer tramo de Liga: "Ahora vamos a descansar y luego volveremos a jugar otros siete partidos en tres semanas. El balance en general es bueno. En cuanto a puntos, creo que tenemos menos de los que merecemos por la línea de juego que hemos venido manteniendo. En cuanto a juego, el equipo ha estado muy bien, la inmensa mayoría de los jugadores han conseguido mantener un porcentaje muy alto de su potencial. Creo que podemos estar satisfechos. Nos está faltando materializar lo que creamos arriba. Esto algún día nos cambiará y que conseguiremos más goles a tenor del juego, quizás hoy no, pero hemos tenido más ocasiones que el rival y que hemos jugado mejor que otros rivales. El lugar que ocupamos ahora es bueno y podemos mirar el futuro con optimismo y confianza".