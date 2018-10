Haro dice que no pierde de vista el mercado invernal

Octavos, a dos puntos de Europa, y con un estilo de juego elogiado por todos, en el Betis se respira optimismo, como dejó patente su presidente, Ángel Haro, al hacer un balance de lo realizado por Setién y los suyos en este primer tramo de la campaña, comparándolo con la situación del eterno rival.

"Estamos ahí, no hay una distancia importante con el Sevilla. Yo confío en que al final vamos a estar arriba. Es bueno que estemos los dos equipos arriba, pero lo bueno es que ya no hay tantas diferencias. Esto ha sido trabajo de todos. Hay veces que no se ha comprendido la situación que tenía el Betis, había mucha crispación y muchas cosas que influían", explicó el mandatario verdiblanco en Canal Sur Radio, donde resaltó el crecimiento experimentado por el club y la ilusión que esto ha generado en la afición: "Tenemos unos 130 millones de euros, el presupuesto más alto. Esta es la línea, crecer todos los años un poco, con los pies en el suelo y la humildad. Tenemos que tener esta línea y saber que no vamos a ganar LaLiga; ojalá llegue eso, pero ahora hay que ir paso a paso. Hay 5.000 con el carnet del Soy Bético que da cierta prioridad y es muy positivo que tengamos lista de espera. Al final se nos va a quedar pequeño el estadio".

Por todo ello, en Heliópolis son ambiciosos y no descartan acudir al mercado de enero para mejorar la plantilla, como admite su máximo dirigente. "Nosotros no sólo miramos este mercado, sino todas las ventanas. No sólo trabajamos a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Si hay una buena opción de mercado, la aprovechamos".

Además, Haro tiene sobre la mesa la tarea de mejorar y ampliar el contrato de Mandi, aunque se muestra tranquilo al respecto: "Tiene todavía dos años y medio y estamos muy satisfechos con él. Es de los contratos que hay que valorar, pero no nos preocupa. Ahora vienen una serie de partidos para disfrutarlos".