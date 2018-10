Javi García habla sobre la falta de minutos, jugar como central, los objetivos del Betis...

Javi García no está teniendo en este inicio de campaña el protagonismo que tuvo en la 17/18, cuando fue indiscutible para Setién en el centro del campo. Fichajes como el de William Carvalho y apuestas por jugadores de carácter más ofensivo por parte del técnico han relegado al murciano, que esta campaña está actuando como central. El ex del Zenit intenta adaptarse a todo. "No voy a mentir, es cierto que está siendo un inicio diferente, complicado. Veníamos de hacer una buena temporada, el equipo está creciendo, se están haciendo buenos fichajes. Es lógico tener competencia. La he tenido siempre. No queda otra que acostumbrarse y cuando a uno le toque jugar hacerlo lo mejor posible. Para eso estamos y para eso nos pagan", ha comentado en Radio Marca.

En cualquier caso, Javi García trabaja para poder rendir cuando se le necesite. "El entrenador siempre ha demostrado que le gusta tener en el medio a gente de esas características y así lo está haciendo. La temporada es larga, son muchos partidos. Por desgracia hay lesiones y a todos los llegará el momento. Cuando llegue hay que hacer valer las palabras para ganarse el puesto y seguir peleando", aseguraba el futbolista, que no ha querido dar más importancia al tema de jugar fuera de su posición natural. "Yo también lo estoy viendo (que Setién apuesta por jugadores más creativos). No me gusta hablar mucho. Soy un jugador que siempre mira por el equipo. A veces peco demasiado de eso y no miro mucho por mí. Estoy ahí para ayudar al equipo. El entrenador cuenta más conmigo como central, es algo a lo que hay que acostumbrarse. Es algo entre comillas nuevo y me encuentro bien", comentaba el de Mula, quien ve en su nueva posición como central algunas ventajas: "Mi posición natural y en la que he jugado siempre es la mediocentro. En la de central me encuentro cómodo. Puede ser buena para mí, ahora que llego a los 30 años y uno puede alargar su carrera. No quita que haya cosas que a uno se le escapen. Es una posición en la que puedo rendir bien".

El esquema de tres centrales puede favorecer su adaptación a la nueva posición. "Jugando con defensa de tres, a la hora de tener el balón, a uno se le ve menos cuando juega en el centro, como es mi caso. Jugando con cuatro, tienes más protagonismo. Para comenzar no estar mal jugar con dos compañeros porque hay menos espacios", subraya.

No podían faltar las preguntas sobre el estilo y la posesión, como tampoco sobre la falta de gol. "El tener la posesión a cualquier jugador es lo que le gusta. Al final lo que cuenta es meter la pelota en la portería. Tener la posesión te tiene más cerca de ese objetivo. Hemos empezado sin estar tan acertados de cara a puera. Eso son rachas. El año pasado hubo rachas que tirásemos como tirásemos marcábamos. Somos conscientes de que la falta de gol está ahí. Pero no nos preocupa. No noto a los compañeros ansiosos por marcar. Estamos tranquilos, pensamos que al final va a llegar. Entendemos que haya debate, porque se debate de todo, pero en el vestuario estamos tranquilos", ha explicado García, que ve que el Betis se está haciendo un nombre en el Viejo Continente: "Vamos por buen camino. De haber marcado algún gol más no habría debate. Hay que seguir así porque el Betis se está ganando un nombre y un respeto en LaLiga y fuera de España. Somos un equipo en el que algunos se empiezan a mirar".

El centrocampista se mostró ambicioso con respecto a los objetivos y no rehúsa hablar de la Champions: "Primero tenemos que, mínimo, conseguir lo que conseguimos el año pasado. El club es ambicioso. No nos conformamos. Vamos a pelear por estar en esas posiciones, luego depende de muchas cosas. Viendo este inicio y con el fútbol que hacemos, es algo que nos ponemos como objetivo y pensamos que puede ser asequible".

Cree que para conseguir los objetivos, el apoyo de la afición será decisivo. "Partimos de la base de que todos conocemos al Betis, a su afición, esa ambición por querer hacer las cosas bien y llegar lo más lejos posible. Estamos tranquilos en ese aspecto. Respetamos al cien por cien lo que la grada nos exige porque creemos que podemos dar ese nivel. Trabajamos día a día para poner al Betis donde se merece".