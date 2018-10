Sidnei le abrirá aún más el abanico a Serra para enero

Sidnei Rechel (29) llegó casi de rebote, porque se truncó su fichaje por el FK Krasnodar (llegó a viajar a Rusia, incluso) y, sin embargo, se ha convertido en uno de los mejores refuerzos de Serra Ferrer. El brasileño aprovechó la lesión de Feddal para entrar en el once y ya va a ser complicado que salga del mismo, dado su excelente rendimiento.

Su potencia, velocidad y técnica le hacen sentirse muy a gusto en el sistema de tres centrales de Setién, el cual le permite hacer lo que más le gusta: salir desde atrás en conducción y aparecer por sorpresa en la zona de ataque.

El brasileño, además, va a dejar de ser extracomunitario. Al igual que Tonny Sanabria, cuyo caso adelantó ESTADIO, va a conseguir en breve la doble nacionalidad, lo que dejará dos fichajes libres de extranjeros (sólo quedaría Inui) a un Serra Ferrer que ya está estudiando la posibilidad de reforzar el equipo en el mercado invernal y que tendrá, de ese modo, un abanico más amplio de nombres de cara a reforzar la plantilla.

"Queda muy poquito para ser también español. Creo que antes de final de año lo tendré arreglado", ha declarado Sidnei al diario AS.

Una vez lo consiga, podría ser citado con España, al no haber debutado nunca con Brasil. "Formar parte de una selección y representar a tu país es muy bonito, un sueño. Estar ahí con los mejores... Para eso hay que hacerlo bien con tu club y es lo que busco, crecer cada día como futbolista. Eso es lo que tengo en mi cabeza, los entrenamientos y los partidos del Betis. No me obsesiona la Seleçao. ¿España? No he pensado en eso, pero si me llaman también estaría contento. Llevo cinco años en este país y estoy muy feliz aquí", comentó.