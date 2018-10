Fabián: "Joaquín te alegra los días"

Fabián Ruiz se marchó al Nápoles el pasado verano buscando dar un salto en su carrera, algo que le está costando más de lo inicialmente esperado. Sin embargo, Ancelotti está empezando a contar con él poco a poco, sobre todo en Liga de Campeones, una competición que el palaciego califica de "impresionante". "Es impresionante poder saltar al campo en esa competición y poder escuchar el himno en el centro del campo", comentó el jugador en ´El Larguero´ de La SER, donde repasó su momento actual y recordó su paso por el Betis.

Fabián, un fijo en la sub 21, entra en los planes de futuro de Luis Enrique. No en vano, el centrocampista del Nápoles ha entrenado con la absoluta uno par de días durante la concentración de ambas selecciones estos días en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Contar para el seleccionador absoluto ya es un privilegio para el exbético. "Ese es el sueño de todo jugador español. Poder jugar con la absoluta es lo más bonito que puede conseguir un jugador. Ojalá pueda cumplir ese sueño". Un sueño que ya ha cumplido su excompañero y amigo, Dani Ceballos. "Desde que empezó a jugar en el Betis sabíamos las cualidades que tenía y esperamos que a mí algún día me pueda pasar", añadió el napolitano, que también tuvo palabras de recuerdo para Joaquín Sánchez, del que destacó su carácter. "A Joaquín le echa de menos todo el mundo, así sea fuera como dentro del campo. Te alegra los días porque siempre que llega te saca una sonrisa estés triste o no. Es una grandísima persona".

Para terminar, Fabián, que asegura estar totalmente integrado tanto a su nuevo equipo como a su nueva ciudad, donde vive con parte de su familia, señaló que no ha notado grandes diferencias entre LaLiga y la Serie A, y que en estos momentos su principal objetivo es ganarse la confianza de Ancelotti. "Sé que tengo que hacerlo bien en mi club para que me llame la selección y creo que el míster poco a poco me está dando confianza".