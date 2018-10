Fabián: "El Betis puede ganar en Milán"

Fabián Ruiz ve al Betis con argumentos suficientes para ganar en San Siro en la Europa League. El actual jugador del Nápoles considera que será difícil para los de Setién, pero que no es una batalla perdida, ni mucho menos. "Los dos tienen armas para vencer. Esperemos que en este caso gane el Betis. El Betis tiene jugadores con muchísima calidad, un buen equipo este año y tienen plantilla, ganas e ilusión de poder ganar en San Siro. Es difícil pero se puede ganar allí", afirmó el exverdiblanco en Radio Marca.

El centrocampista se está haciendo a su nueva casa, donde ha sido bien recibido por la calurosa afición partenopea. "Nápoles es peculiar porque la gente es calurosa, vive el fútbol con mucha pasión y cuesta adaptarse pero cuando lo haces, muy bien. Es un cariño que hace que te sientas bien", asegura el palaciego, que alabó la figura de Quique Setién. "Quique Setién es quien ha sacado de mí el máximo nivel posible. Se lo tengo que agradecer porque aprendí mucho y las cosas me salieron bien pero también se lo agradezco a los entrenadores de abajo que me enseñaron tanto", cuenta el centrocampista, concentrado con la sub 21 española.