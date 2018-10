Setién, sobre los rumores del Barça: "Me agrada, pero no pienso en eso"

Quique Setién no pierde el tiempo en mirarse al espejo. Su vanidad, si es que la tiene, es sólo futbolística. Sólo se centra en conseguir que su equipo juegue bien al fútbol y no se detiene en los elogios hacia su persona. Que desde Catalunya le colmen de elogios y le vean como un firme candidato a entrenar al Barcelona, le gusta, lógicamente; pero no dedica ni un minuto a pensar en esa posibilidad. Por su mente sólo pasa un equipo: el Valladolid, próximo rival del Betis.

"Esto es lo mismo que cuando salió que era candidato a entrenar a la selección española. A mí todo esto me agrada, pero si hacemos caso de todo lo que sale... Creo que el Barcelona tiene un grandísimo entrenador, que es Ernesto Valverde. Hay que respetarle y más desde los compañeros de profesión. Creo está haciendo un gran trabajo y no pienso en estas cosas. Sólo pienso en ganar al Valladolid", ha señalado el técnico verdiblanco durante una entrevista concedida a Andalucía Televisión.

El cántabro ha analizado su estilo de juego, controvertido para unos y elogiado para otros, que no deja indiferente a nadie. Sea como sea, no concibe otra manera de entender el juego: "Para convencer de algo a un grupo de jugadores lo primero es convencerte tú. No todos lo ven de la misma manera y hay que convencerles para que lo desarrollen. Ponernos a más de uno de acuerdo en fútbol es algo muy complicado. Me puedo dejar convencer si me presentan buenos argumentos, pero cuando tengo las cosas claras es difícil que me convenzan de que haga lo contrario. A mí lo que me gusta es jugar al fútbol. Tengo satisfacción cuando mi equipo juega bien, no cuando gana. Quiero ganar, está claro, pero sé que ganar o perder es algo aleatorio. No me vale ganar de cualquier manera y sé que eso es polémico. Lo importante para mí es el trabajo. Y la idea debe ser que haciendo las cosas bien tienes más posibilidades de ganar que de perder. Creo que hay béticos que sólo van al campo a ver ganar a su equipo. Sufren en la grada y no disfrutan del partido por la ansiedad de querer ganar".

"Sacar el máximo rendimiento a tus futbolistas es el principal cometido de un entrenador; pero sabes que hay unos que son más indicados que otros para tu idea de juego. Construir un equipo de fútbol es complejo. Cuando llegué a Lugo después de entrenar a El Ejido todos me decían que en Segunda B no se puede jugar bien al fútbol por los jugadores, los campos... Cada uno tiene su manera de ver las cosas. Es más fácil que yo me adapte a 24 jugadores que 24 se adapten a la idea que quiero implantar, pero es para lo que me han contratado", ha añadido Setién, quien ha asegurado que el ajedrez -su otra gran pasión- le ha ayudado mucho en su carrera como entrenador y ha explicado las similitudes entre dos deportes a priori muy diferentes.

"Hay aspectos en los que el ajedrez me ha ayudado mucho para entrenar. Sobre todo, para frenar mis impulsos. El ajedrez me enseñó a meter los brazos debajo de la mesa antes de tomar una decisión que aparentemente es la correcta. Es conveniente tomarse un segundo más para comprobar si realmente es la decisión más oportuna en ese momento. Hay más similitudes: si te haces con el dominio del centro del tablero o del centro del campo, tienes mucho ganado para vencer. Si coordinas bien las piezas, logras que haya conexión entre todas (todos tienen que defender y estar en disposición de atacar). Hay que hacer análisis con perspectiva, no ver cómo están las piezas ahora, sino cómo van a estar dentro de varios movimientos", ha señalado Setién.

El santanderino ha remarcado mucho la necesidad de saber poner "pausa". "En el partido contra el Leganés hay momentos, con el rival metido en su área, en los que hubo desajustes de jugadores mal colocados y eso facilita que nos hagan una contra y nos marquen. Le doy mucha importancia al equilibrio de las líneas, a la conexión entre jugadores y al orden. Todo tiene un proceso. No vale atacar de cualquier manera. A lo largo de los años he ido transmitiendo del ajedrez al fútbol y vicerversa", ha manifestado el técnico del Betis.