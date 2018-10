Canales habla sobre la falta de gol, Setién, la selección, los objetivos...

Sergio Canales está resultando todo un acierto para el Betis. El cántabro está siendo importante en el equipo heliopolitano desde su llegada y Quique Setién confía plenamente en lo que le puede dar en el centro del campo. El futbolista también se siente a gusto en su nuevo equipo y lo dice siempre que tiene la oportunidad. "Estoy muy contento. El equipo ayuda muchísimo. Todos somos de las mismas características y nos entendemos en el campo. He trabajado para estar bien físicamente porque estaba convencido de que me ayudaría para mejorar", ha señalado hoy en una entrevista en Cope.

El ex de la Real está muy satisfecho por cómo le van las cosas y por el momento que atraviesa: "He tenido tres lesiones en mi carrera, pero han sido tres fuertes. Me lo tomé como un reto importante y ahora mismo estoy en el mejor momento físicamente. Me encuentro con mucha fuerza para ayudar al Betis a seguir escalando hacia arriba. Lo estamos haciendo bien y todavía queda mucho".

Setién lo utiliza en un centro del campo con mucho jugón, donde se siente cómodo. "Somos muchos jugadores que queremos el balón al pie, pero nos gusta también trabajar. Cuando no tenemos la pelota nos insisten en recuperar rápido y ser agresivos tras pérdida. Jugamos mucho por dentro, pero nos encontramos cómodos porque vemos rápido las jugadas", ha explicado el medio, que no concibe otra forma de jugar: "Confiamos plenamente en que tener la pelota es el mejor camino hacia la victoria. Nos está costando el gol. Hemos tenido ocasiones y claras. Me acuerdo el día del Levante que el balón pasó cinco veces por delante de la defensa y nos faltó empujarla. Jugar así nos ha llevado a que les expulsasen jugadores a los rivales y que lleguen al final cansados. Tenemos el objetivo de ser verticales y todos lo tenemos en mente".

El gol llegará: "Estamos tranquilos en ese sentido. Sabemos que nos falta un poco en este tema y el resto lo hacemos muy bien. Trabajamos para ello, también en desmarques a la espalda y jugárnosla también en pases largos. Arriba hay gente con calidad que va a hacer muchos goles".

Con una Liga muy abierta, Canales no renuncia a nada: "Lo primero es que esta es una plantilla muy comprometida y con muchas ganas. Tenemos mucha ilusión esta temporada. Sabemos lo importante que es para el Betis y para el aficionado. Vamos a por todas. A por el siguiente partido. En el Wanda salimos derrotados, pero la mentalidad antes era jugar como siempre e ir a por el partido. Aunque no hubiesen fallado los grandes es una liga para ser ambicioso por la plantilla que tenemos, sin mirar a los demás. Mirar en mayo cómo vamos a estar es complicado".

En el horizonte hay un partido europeo contra el Milan, aunque Canales pide no desviar la atención: "Es un partido precioso que cualquier jugador y aficionado apunta en el calendario, pero el partido contra el Valladolid es muy importante. Necesitamos este partido, ganar, sacar los tres puntos, reencontrarnos con el gol... eso nos va a ayudar a ir a Milán con más argumentos".

Con la ausencia de Carvalho, Setién ha retrasado la posición de Canales, quien no hace ascos a jugar ahí: "Hasta ahora siempre me he encontrado cómodo jugando arriba o en banda. Pero también me siento cómodo ahí porque tocas mucho balón, manejas el partido. A cualquiera le gusta jugar ahí".

Objetivos: "Pienso que podemos estar al nivel de esos equipos. No creo que estemos por debajo. Todo lo que sea eso vamos a pelearlo. Tenemos dos competiciones muy bonitas y no lo vamos a dar por perdido. No sabes qué competición te va a dar la gloria".

Setién: "Nos ha sorprendido su cercanía, la confianza que da. Arriesgamos mucho desde atrás y necesitas esa confianza. Antes de venir, viendo cómo jugaba el año pasado el Betis y Las Palmas, pienso que es un entrenador top de LaLiga".

Vuelta a la selección: "Es un bonito reto, una ilusión que tenemos todos. Te vas poniendo retos. En su día era estar al cien por cien. Estoy en el camino. Y ese es otro objetivo. Pero al final hay que hacerlo bien en el Betis".