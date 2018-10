Joaquín, duda ante el Valladolid por una sobrecarga

Sigue el Betis preparando su partido ante el Valladolid de este domingo y este viernes lo ha hecho con una ausencia destacada, la de Joaquín Sánchez, que sufre una sobrecarga que le mantiene como duda para jugar ante los pucelanos. El capitán se unió a las ausencias ya conocidas de Tello y Guardado. Ellos al menos sí han saltado al césped de la ciudad deportiva para hacer trabajo de recuperación junto a varios miembros del cuerpo médico.

El portuense se ha realizado una serie de pruebas en un conocido centro médico cercano a la ciudad deportiva que han revelado una sobrecarga en el gemelo y por la que no ha podido entrenar en los dos últimos días. Sin embargo y pese a las molestias que arrastra el capitán, el técnico, Quique Setién no lo ha descartado para el partido contra el Valladolid. "Tengo informes médicos que me aseguran que mañana podrán entrenar con el grupo". De esa sesión dependerá si finalmente el técnico cuenta con él o no.

El que también podría estar ante el Valladolid, pese a que este viernes se ha entrenado en solitario, es Tello. El carrilero catalán se encuentra en la misma situación que Joaquín. Los médicos le van a permitir entrenarse con sus compañeros este sábado, en la última sesión antes de recibir al Valladolid. Será entonces cuando Setién decida si está o no en disposición para jugar con el equipo.

Baja confirmada es la de Guardado. El mexicano sigue su proceso de recuperación y no será hasta la semana que viene, como pronto, cuando se pueda poner a las órdenes de Quique Setién.